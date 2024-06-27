شكرا لقرائتكم خبر عن طفرة بالمشروع القومى لتوصيل الغاز للمنازل بالصعيد.. 1.9 مليون عميل والان مع تفاصيل الخبر

شهد المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى لصعيد مصر الفترة الماضية طفرة كبيرة فى التوسع فى مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بإجمالى يبلغ 1.938.5 مليون عميل.

ووفقا لتقرير لقطاع البترول، فإن المشاركة فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى الصعيد بتوصيل الغاز الطبيعي إلى 374 قرية كمرحلة أولى ويتضمن العمل مد الخطوط الرئيسية إلى 82 قرية،هذا بالإضافة إلى تنفيذ الشبكات الداخلية والخارجية لـ292 قرية، وقد تم تدفيع الغاز إلى 109 قرى حتى أبريل 2024.

وبشكل عام فقد شهدت مشروعات التوسع فى استخدامات الغاز طفرة سواء فى مشروعات توصيل الغاز فى المنازل وتحويل السيارات للعمل بالغاز خلال السنوات الأخيرة ساهمت بشكل مباشر فى خفض كميات استهلاك البنزين والسولار والبوتاجاز ومن ثم تقليل فاتورة الاستيراد.حيث إن وزارة البترول والثروة المعدنية مستمرة في مبادرة تقسيط مساهمة العملاء في تكلفة التوصيل، حيث يتم تقسيط التكلفة حالياً على7 سنوات بدون مقدم وبدون فوائد بواقع 40 جنيها شهرياً للمناطق الجديدة التي يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة وتعمل بنظام المشروع ، والاستمرار فى إنشاء محطات تموين غاز ومراكز تحويل جديدة على مستوى محافظات الجمهورية ، فضلاً عن المزايا التي تقدمها شركات غاز السيارات للتيسير على المواطنين الراغبين فى تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي كوقود.

كما نجح قطاع البترول فى توصيل الغاز الطبيعي لحوالى 14,7 مليون وحدة سكنية منذ بدء النشاط حتى نهاية مارس الماضى مما أدى إلى توفير حوالى 265 مليون أسطوانة بوتاجاز سنوياً وما يقابل هذا العدد من دعم.

وخلال العام تم توصيل الغاز الطبيعي إلى 118 منطقة جديدة يدخلها الغاز الطبيعى لأول مرة حتى نهاية مارس، وتم توصيل الغاز لحوالى 3905 مخابز ضمن المرحلتين الأولى والثانية من مبادرة التوصيل للمخابز البلدية المدعمة.

وبالنسبة لأعمال توصيل الغاز الطبيعي للقرى ضمن المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" فإنه جاري العمل بالشبكات الخارجية والداخلية الى 721 قرية من قرى المبادرة وتم الانتهاء من العمل بنحو 505 قرية (463 قرية منهاقد تم تدفيعهم بالغاز الطبيعي)، وذلك بخلاف 120 قرية جاري تنفيذ الخطوط الرئيسية المغذية لها ( تم الإنتهاء من 63 قرية منهم) ليصبح إجمالي القرى ضمن مجال أعمال توصيل الغاز الطبيعي 841 قرية ، وتم الانتهاء من تنفيذ الأعمال المتاحة لتوصيل الغاز الطبيعي بعدد 10 محافظات (الدقهلية – الغربية – القليوبية – الإسماعيلية – الجيزة – الشرقية – دمياط – قنا – سوهاج - المنوفية)، ويوجد 6 محافظات قاربت على الإنتهاء وهي (الأقصر- كفر الشيخ-البحيرة – بني سويف – الإسكندرية- الفيوم) ومخطط الانتهاء منها نهاية يونيه القادم.

وفى مجال تموين السيارات بالغاز الطبيعي المضغوط، فإنه تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية، قامت الوزارة بوضع خطة طموحة أثمرت عن إنشاء 58 محطة لتموين السيارات للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط خلال العام حتى نهاية مارس وجارى تنفيذ باقى المحطات ليصل إجمالي المحطات إلى ما يقرب من 1000 محطة موزعة على مستوى الجمهورية.

كما تم تحويل حوالي 39.5 ألف سيارة للعمل بالوقود المزدوج (بنزين / غاز) ليصل أجمالي أعداد السيارات التي تم تحويلها منذ بدء النشاط نحو 550 الف سيارة ، كما تم تشغيل 19 مركز تحويل وبهذا يصل الإجمالى منذ بدء النشاط إلى 149 مركز تحويل لخدمة العملاء على مستوى الجمهورية.