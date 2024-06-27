شكرا لقرائتكم خبر عن خطة تطوير كورنيش المقطم والهضبة الوسطى بمشاركة القطاع الخاص والان مع تفاصيل الخبر

يعد مشروع تطوير كورنيش وهضبة المقطم على مساحة نحو 2 مليون متر، من أهم المشاريع التنموية، التى ستنقل القاهرة نقلة كبيرة، ولا سيما فى ظل الغطاء الشجرى الكثيف المصاحب للمشروع، مع عملية التخطيط الواسعة للمحاور في المنطقة والتى نفذتها الدولة؛ لربط المنطقة بسهولة ويسر بكل المناطق المحيطة، عبر محاور طه حسين وصلاح حسب الله وياسر رزق.

وحول تفاصيل المشروع كشف المهندس محمد عبد المقصود، الرئيس التنفيذى العضو المنتدب لشركة النصر للاسكان والتعمير، إحدى شركات القابضة للتشييد والتعمير أن المشروع يقام على مساحة حوالي 2 مليون متر فى موقع متميز وفريد يطل على أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين والقاهرة الفاطمية ومتحف الحضارات، وبتكلفة تبلغ حوالي 32 مليار جنيه يضخها المستثمر، بالتنسيق مع شركة النصر للإسكان والتعمير.

أضاف أن المشروع ينقسم إلى قطعتين الأولى كورنيش المقطم والمصاطب بمساحة 1.3 مليون متر، والقطعة الثانية بمساحة 750 ألف متر بالهضبة الوسطى (كمبوند سكنى متكامل الخدمات)، ويحتوى على أنشطة سكنية وتجارية وسياحية وتعليمية ورياضية وغيرها.



وحول تفاصيل الشراكة لتنفيذ المشروع ‏أشار أن الشركة تستهدف تحقيق اقصى استفادة من المشروع وفي الوقت نفسه الاستعانة بخبرات عالمية بما يحول المنطقة إلى مستوى راق ومستوى يتناسب مع الخطة الجديدة المتعلقة برفع المستوى بشكل كبير في تلك المنطقة، ورفع مستوى الوحدات السكنية نفسها، مع تقديم خدمات متنوعة للسكان.