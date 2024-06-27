شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من تركيب ماكينات أكبر مصنع غزل فى العالم بنسبة 100‎‎% والان مع تفاصيل الخبر

كشف المهندس أحمد بدر، العضو المنتدب الرئيس التنفيذى لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى أنه تم الانتهاء من تركيب ماكينات أكبر مصنع غزل فى العالم، هو مصنع غزل 1 بشركة المحلة، وذلك بنسبة 100%.

ويعد مصنع غزل 1 الذى يعد أكبر مصنع للغزل فى العالم، من حيث عدد المرادن "تحت سقف واحد" والبالغ عددها نحو 183 ألف مردن، ويقام المصنع على مساحة أكثر من 62 ألف متر، وتبلغ طاقته الإنتاجية 30 طن غزل يوميا ضمن مشروع التطوير الذى يتكلف نحو 50 مليار جنيه.

أضاف أحمد بدر لـ"الخليج 365" أنه يتم حاليا أعمال تجارب الماكينات وتشغيلها، تمهيدا للانتهاء خلال الـ3 أشهر المقبلة من تركيب واحدة من أكبر محطات الكهرباء الصناعية؛ لتزويد المصنع بالطاقة اللازمة حيث تم بالفعل وصول أجزاء كبيرة مستوردة من الخارج موجودة حاليا في الموانئ، بالإضافة إلى أنه جارى شحن بقية الأجزاء خلال الأيام المقبلة.

‏أشار المهندس أحمد بدر إلى أن مصنع غزل 1 بجانب مصنع غزل 4 الذى يعمل حاليا يتم تصدير إنتاجه إلى الخارج، وهما باكورة عملية التطوير للمشروع القومى للغزل والنسيج ، ‏لافتا إلى أنه من المنتظر بدء التشغيل التجريبي نهاية هذا العام للمصنع العملاق.