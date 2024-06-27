شكرا لقرائتكم خبر عن اتبع هذه الخطوات واحصل على أعلى كفاءة للتكييف وأقل استهلاك للكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

يعتبر جهاز تكييف الهواء هو السبب الرئيسي في زيادة معدلات استهلاك الكهرباء خلال اشهر الصيف وخاصة فى ظل الموجة الحارة التى تجتاح البلاد و التى تسببت فى اللجوء لتخفيف الاحمال نتيجة نقص في إمدادات الوقود، و يقدم الخليج 365 لقراءة بعض النصائح التى تجعل تكييف الهواء يعمل باعلى كفاءة و اقل استهلاك للكهرباء، وفيما يلي بعض الخطوات التي تساعد على خفض استهلاك الكهرباء بتكييف الهواء:

1. ضبط درجة حرارة التكييف على 24 درجة مئوية.

2- وضع مروحة أمام التكييف فى وضع متحرك و ليس ثابت يساعد على زيادة نسبة البرودة و انخفاض استهلاك التكييف للكهرباء.

3- تاكد من غلق المنافذ بالغرفة بشكل جيد و باب الغرفة لضمان سرعة الوصول لدرجة البرودة المطلوبة.

4- معاينة خطوط التبريد.

5- تأكد من نظافة الوحدة الخارجية من الأتربة والحطام والعشب الصغير لضمان الحصول على أعلى كفاءة.

6- تنظيف الفلتر الخاص بجهاز التكييف للحصول على كفاءة عالية واستهلاك كهرباء أقل.