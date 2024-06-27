شكرا لقرائتكم خبر عن أهمها انكماش نشاط التصنيع بالصين.. أسباب انخفاض الأسعار الآجلة للنفط والان مع تفاصيل الخبر

انخفضت أسعار النفط الخام بالأسواق الأجلة (بورصة نيويورك التجارية وبورصة انتركونتيننتال خلال الربع الأول من عام 2024، حيث سجلت عقود خام برنت خسائر فصلية بلغت نسبتها نحو 1.1%، كما سجلت عقود خام غرب تكساس الأمريكي خسائر فصلية بلغت نسبتها نحو 1.7% خلال نفس الفترة وذلك وفقا لتقرير الربع سنوى التقرير الربع السنوى حول الأوضاع البترولية العالمية.

وأضاف التقرير الصادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"يعزى ذلك الانخفاض بشكل رئيسي إلى تفاقم أزمة القطاع العقاري واستمرار انكماش نشاط قطاع التصنيع في الصين أكبر مستورد عالمي للنفط الخام، مع تحديد هدف النمو الاقتصادي لعام 2024 عند نفس المستوى المستهدف في العام الماضي البالغ حوالي 5% دون وجود مزيد من خطط التحفيز، وارتفاع مخزونات النفط الخام التجارية الأمريكية خلال شهري فبراير ومارس 2024، وإغلاق مصفاة Whiting لتكرير النفط الخام بولاية Indiana الأمريكية البالغة طاقتها الإنتاجية نحو 435 ألف برميل يوميا عقب انقطاع التيار الكهربائي وارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي في ظل نمو قطاع الخدمات وتسارع نمو الوظائف الذي قلص التوقعات بشأن خفض وشيك الأسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياط الفيدرالي، مما يضعف الطلب على النفط.