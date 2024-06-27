شكرا لقرائتكم خبر عن «أكوا باور» توقع اتفاقيات شراء طاقة لـ3 مشاريع بـ12.3 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة أكوا باور اتفاقيات شراء طاقة لتطوير وتنفيذ وتشغيل ثلاثة مشاريع رئيسية لإنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية (حضن والمويه والخشيبي).
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن المشاريع تقع في غرب وشمال المملكة العربية السعودية وبقدرة إنتاجية تبلغ 2,000 ميجاواط و2,000 ميجاواط و1,500 ميجاواط على التوالي.
ونوهت بتوقيع اتفاقيات شراء الطاقة بين الشركة السعودية لشراء الطاقة وشركات المشاريع ممثلة في شركة بريق للطاقة المتجددة، وشركة مويه للطاقة المتجددة، وشركة نبعة للطاقة المتجددة، التي ستكون مملوكة من قبل شركة أكوا باور وبديل (إحدى الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة) وشركة أرامكو السعودية للطاقة.
وأضافت أن قيمة العقد: 12.3 مليار ريال (3.3 مليار دولار).
وأوضحت أن العقد يتضمن: تطوير وتمويل وبناء وامتلاك وتشغيل ثلاث محطات طاقة شمسية كهروضوئية.
ولفتت إلى أن مدة العقد 25 عاما لكل اتفاقية، فيما يتوقع أن يتضح الأثر المالي للتشغيل خلال النصف الأول من عام 2027.
وستكون شركة (بديل) المملوكة بشكل كامل لصندوق الاستثمارات العامة شريكاً في شركات المشاريع الثلاثة بحصة تبلغ 34.9%.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن المشاريع تقع في غرب وشمال المملكة العربية السعودية وبقدرة إنتاجية تبلغ 2,000 ميجاواط و2,000 ميجاواط و1,500 ميجاواط على التوالي.
ونوهت بتوقيع اتفاقيات شراء الطاقة بين الشركة السعودية لشراء الطاقة وشركات المشاريع ممثلة في شركة بريق للطاقة المتجددة، وشركة مويه للطاقة المتجددة، وشركة نبعة للطاقة المتجددة، التي ستكون مملوكة من قبل شركة أكوا باور وبديل (إحدى الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة) وشركة أرامكو السعودية للطاقة.
وأضافت أن قيمة العقد: 12.3 مليار ريال (3.3 مليار دولار).
وأوضحت أن العقد يتضمن: تطوير وتمويل وبناء وامتلاك وتشغيل ثلاث محطات طاقة شمسية كهروضوئية.
ولفتت إلى أن مدة العقد 25 عاما لكل اتفاقية، فيما يتوقع أن يتضح الأثر المالي للتشغيل خلال النصف الأول من عام 2027.
وستكون شركة (بديل) المملوكة بشكل كامل لصندوق الاستثمارات العامة شريكاً في شركات المشاريع الثلاثة بحصة تبلغ 34.9%.