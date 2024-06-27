شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «نماء للكيماويات» توافق على تعيين عضوين بمجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة نماء للكيماويات نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) الذي عقد أمس الأربعاء.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية اليوم، تضمنت النتائج: الموافقة على تعيين مكتب (شركة الصالح والزومان والفهد محاسبون ومراجعون قانونيون) كمراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة.
ويأتي التعيين لفحص و مراجعة و تدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024، والربع الأول من العام المالي 2025، بقيمة أتعاب 865 ألف ريال غير شامل الضريبة.
وشملت النتائج: الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين (المهندس حاتم بن حمد السحيباني ) عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 22-06-2023م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 16-02-2025م خلفاً للعضو المعزول (هيثم بن فيصل اسكوبي – عضو مستقل) من الجمعية العمومية بتاريخ 21/06/2023.
وتضمنت النتائج: الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين (الدكتور سليمان بن حمد الجديعي ) عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 22-06-2023م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 16-02-2025م خلفاً للعضو المعزول (محمد بن زهير مراد – عضو مستقل) من الجمعية العمومية بتاريخ 21/06/2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية اليوم، تضمنت النتائج: الموافقة على تعيين مكتب (شركة الصالح والزومان والفهد محاسبون ومراجعون قانونيون) كمراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة.
ويأتي التعيين لفحص و مراجعة و تدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024، والربع الأول من العام المالي 2025، بقيمة أتعاب 865 ألف ريال غير شامل الضريبة.
وشملت النتائج: الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين (المهندس حاتم بن حمد السحيباني ) عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 22-06-2023م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 16-02-2025م خلفاً للعضو المعزول (هيثم بن فيصل اسكوبي – عضو مستقل) من الجمعية العمومية بتاريخ 21/06/2023.
وتضمنت النتائج: الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين (الدكتور سليمان بن حمد الجديعي ) عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 22-06-2023م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 16-02-2025م خلفاً للعضو المعزول (محمد بن زهير مراد – عضو مستقل) من الجمعية العمومية بتاريخ 21/06/2023.