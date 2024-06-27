شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «أديس القابضة» توافق على تعيين مراجع لحسابات الشركة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة شركة أديس القابضة نتائج الجمعية العامة العادية المنعقدة أمس الأربعاء.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تضمنت النتائج: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م.
وشملت النتائج: الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة وهو مكتب إرنست ويونغ (EY) من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة.
ويأتي التعيين لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الموحدة للربع (الأول والثاني والثالث) والسنوية للعام المالي 2024م، وتحديد أتعابه بمبلغ و قدره (2,999,250) ريال.
وتضمنت النتائج: الموافقة على تعديل سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تضمنت النتائج: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م.
وشملت النتائج: الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة وهو مكتب إرنست ويونغ (EY) من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة.
ويأتي التعيين لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الموحدة للربع (الأول والثاني والثالث) والسنوية للعام المالي 2024م، وتحديد أتعابه بمبلغ و قدره (2,999,250) ريال.
وتضمنت النتائج: الموافقة على تعديل سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.