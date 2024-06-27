شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «أديس القابضة» توافق على تعيين مراجع لحسابات الشركة والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.