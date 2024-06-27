شكرا لقرائتكم خبر عن احتساب نسبة التذبذب لسهم «الصقر للتأمين» على أساس سعر 18.26 ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الصقر للتأمين التعاوني أمس الأربعاء على زيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية.
ووفقا لبيانات تداول السعودية فقد احتسبت نسبة تذبذب سهم الشركة ليوم الخميس 21/12/1445هـ الموافق 27/06/2024م على أساس سعر 18.26 ريال، وإلغاء الأوامر القائمة.
علما بأنه سيتم إيداع حقوق أولوية لشركة الصقر للتأمين التعاوني في محافظ المساهمين يوم الإثنين بتاريخ 25/12/1445هـ الموافق 01/07/2024م.
ووفقا لبيانات تداول السعودية فقد احتسبت نسبة تذبذب سهم الشركة ليوم الخميس 21/12/1445هـ الموافق 27/06/2024م على أساس سعر 18.26 ريال، وإلغاء الأوامر القائمة.
علما بأنه سيتم إيداع حقوق أولوية لشركة الصقر للتأمين التعاوني في محافظ المساهمين يوم الإثنين بتاريخ 25/12/1445هـ الموافق 01/07/2024م.