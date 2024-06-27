الاقتصاد

احتساب نسبة التذبذب لسهم «الصقر للتأمين» على أساس سعر 18.26 ريال

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن احتساب نسبة التذبذب لسهم «الصقر للتأمين» على أساس سعر 18.26 ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الصقر للتأمين التعاوني أمس الأربعاء على زيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية.
ووفقا لبيانات تداول فقد احتسبت نسبة تذبذب سهم الشركة ليوم الخميس 21/12/1445هـ الموافق 27/06/2024م على أساس سعر 18.26 ريال، وإلغاء الأوامر القائمة.
علما بأنه سيتم إيداع حقوق أولوية لشركة الصقر للتأمين التعاوني في محافظ المساهمين يوم الإثنين بتاريخ 25/12/1445هـ الموافق 01/07/2024م.
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا