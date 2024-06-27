شكرا لقرائتكم خبر عن احتساب نسبة التذبذب لسهم «الخزف السعودي» على أساس سعر 27.85 ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الخزف السعودي أمس الأربعاء على زيادة رأس مال الشركة من خلال منح أسهم مجانية.
ووفقا لتداول السعودية احتسبت نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 27.85 ريال لهذا اليوم الخميس 21/12/1445هـ الموافق 27/06/2024م، وإلغاء الأوامر القائمة.
ونوهت بأن شركة مركز إيداع الأوراق المالية (ايداع) ستضيف أسهم المنحة في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الاثنين 25/12/1445هـ الموافق 01/07/2024م.
ووفقا لتداول السعودية احتسبت نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 27.85 ريال لهذا اليوم الخميس 21/12/1445هـ الموافق 27/06/2024م، وإلغاء الأوامر القائمة.
ونوهت بأن شركة مركز إيداع الأوراق المالية (ايداع) ستضيف أسهم المنحة في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الاثنين 25/12/1445هـ الموافق 01/07/2024م.