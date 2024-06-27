شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الدواجن اليوم الخميس.. ارتفاع سعر الفراخ البيضاء بسبب موجة الحر والان مع تفاصيل الخبر

تشهد بورصة الدواجن في مصر عودة الارتفاع في أسعار الفراخ البيضاء من مستويات 80 إلى 84 جنيها تسليم أرض المزرعة، بالتزامن مع موجة الحر الأخيرة التي أثرت على إنتاج المزارع من الفراخ وكذلك البيض.

وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء تسليم أرض المزرعة سعر تراوح بين 84 و85 جنيها وعاد سعر كيلو الفراخ الساسو لتسجيل 111 و 110 جنيها للكيلو وبلغ سعر الفراخ الأمهات البيضاء 70 و 72 جنيها للكيلو .

وسجلت أسعار بيع البيض في الأسواق ارتفاع ملحوظ بسبب موجة الحر أيضا، وبلغ سعر الكرتونة في السوق للمستهلكين مستويات بين 170 و 180 جنيها، وذلك بعد ارتفاع البيض في المزارع إلى 145 و 148 جنيها.