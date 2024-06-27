الاقتصاد

سعر اليورو اليوم الخميس 27-6-2024 فى البنوك المصرية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الخميس 27-6-2024 فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 تطور سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم الخميس 27-6-2024، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر.

ويقدم الخليج 365، خدمة تشمل نشر أسعار اليورو فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:
سعر اليورو في البنك المركزى المصرى


51.44 للشراء
51.27 للبيع

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

51.40 للشراء
51.23 للبيع

سعر اليورو في بنك مصر

51.41للشراء
51.23للبيع

سعر اليورو في بنك الاسكندرية

51.41للشراء
51.21للبيع

سعر اليورو في البنك التجارى الدولى

51.43للشراء
51.23للبيع

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى

51.43 للشراء
51.25 للبيع

سعر اليورو في بنك البركة

51.41 للشراء
51.23 للبيع

سعر اليورو في بنك قناة السويس

51.41 للشراء
51.23 للبيع

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements