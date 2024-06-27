شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الخميس 27-6-2024 فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 تطور سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم الخميس 27-6-2024، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر. ويقدم الخليج 365، خدمة تشمل نشر أسعار اليورو فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها. سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو في البنك المركزى المصرى سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:سعر اليورو في البنك المركزى المصرى

51.44 للشراء

51.27 للبيع سعر اليورو في البنك الأهلي المصري سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 51.40 للشراء

51.23 للبيع سعر اليورو في بنك مصر سعر اليورو في بنك مصر 51.41للشراء

51.23للبيع سعر اليورو في بنك الاسكندرية سعر اليورو في بنك الاسكندرية 51.41للشراء

51.21للبيع سعر اليورو في البنك التجارى الدولى سعر اليورو في البنك التجارى الدولى 51.43للشراء

51.23للبيع سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى 51.43 للشراء

51.25 للبيع سعر اليورو في بنك البركة سعر اليورو في بنك البركة 51.41 للشراء

51.23 للبيع سعر اليورو في بنك قناة السويس سعر اليورو في بنك قناة السويس 51.41 للشراء

51.23 للبيع

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