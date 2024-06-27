شكرا لقرائتكم خبر عن «عزم السعودية» تقدم طلبا للانتقال إلى السوق الرئيسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات تقديم طلب الانتقال إلى السوق الرئيسية بتاريخ 1445/12/20هـ الموافق 2024/06/26م.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن تقديم الطلب جاء من خلال النظام الآلي الذي حددته الجهات التنظيمية لهذا الغرض وسيتم الإعلان عن أي تطورات في حينه.

وكانت شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات قد أعلنت على موقع السوق المالية (تداول السعودية) بتاريخ 1445/10/12هـ الموافق 2024/04/21م قرار مجلس إدارتها بالموافقة على الانتقال إلى السوق الرئيسية.

