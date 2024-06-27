شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «الكابلات السعودية» توافق على رفع دعوى ضد عضوين بمجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس ادارة شركة الكابلات السعودية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) الذي عقد أمس الأربعاء.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، تضمنت النتائج: الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس عبد الله بن عودة الغبين (عضو مستقل) بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه ١٣/٠٤/٢٠٢٤م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في ٠٣/٠٤/٢٠٢٧م، خلفا للعضو المستقيل المهندس عبد العزيز صالح أبا الخيل (عضو مستقل)، بنسبة 96.93%.

وشملت النتائج: عدم الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس بدران بن حمود البدران (عضو غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه ٢٨/٠٤/٢٠٢٤م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في ٠٣/٠٤/٢٠٢٧م، خلفا للعضو المستقيل صالح بن عبد الله الشثري (عضو مستقل)، بنسبة 76.02%.

وتضمنت النتائج: الموافقة على عزل عضو مجلس الإدارة زياد بن عبد اللطيف البراك بناء على طلب مساهمين يمثلون أكثر من ١٠٪ من رأس مال الشركة، بنسبة 98.03%.

وشملت النتائج: الموافقة على رفع دعوى مسؤولية على عضو مجلس الإدارة زياد بن عبد اللطيف البراك بناء على طلب مساهمين يمثلون أكثر من ١٠٪ من رأس مال الشركة، وتفويض الإدارة التنفيذية باتخاذ الإجراءات القانونية والنظامية اللازمة حيال ذلك، بنسبة 97.21%.

وتضمنت النتائج: الموافقة على عزل عضو مجلس الإدارة نائل بن سمير فايز بناء على طلب مساهمين يمثلون أكثر من ١٠٪ من رأس مال الشركة، بنسبة 97.67%

وشملت النتائج: الموافقة على رفع دعوى مسؤولية على عضو مجلس الإدارة نائل بن سمير فايز بناء على طلب مساهمين يمثلون أكثر من ١٠٪ من رأس مال الشركة، وتفويض الإدارة التنفيذية باتخاذ الإجراءات القانونية والنظامية اللازمة حيال ذلك، بنسبة 96.93%

ومن ضمن النتائج: الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة، شركة الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون، من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م والربع الأول من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابه البالغة 640,000 ريال غير شاملة ضريبة القيمة المضافة، بنسبة 95.27%.

وتضمنت النتائج: الموافقة على سياسة المكافآت للمجلس ولجانه والإدارة التنفيذية، بنسبة 90.43%، والموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة، بنسبة 96.95%.

وشملت النتائج: الموافقة على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في المجلس، بنسبة 97.34%، والموافقة على تعديل لائحة المسؤولية الاجتماعية، بنسبة 96.36%.