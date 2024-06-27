شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار النفط وخام برنت يسجل 84.17 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم بعد زيادة مفاجئة في المخزونات الأمريكية عززت المخاوف من تباطؤ الطلب في أكبر مستهلك للنفط.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتًا، بما يعادل 0.4 %، إلى 84.17 دولارًا للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس، الوسيط الأمريكي، 32 سنتًا، أو 0.4%، إلى 80.58 دولارًا للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية .

وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع مخزونها من النفط الخام الأسبوع الماضي بواقع 3.6 مليون برميل، كما زادت مخزونات البنزين 2.7 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاض بمليون برميل.