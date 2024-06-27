شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار شرم الشيخ تضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من الأقراص المخدرة والان مع تفاصيل الخبر

تمكن رجال الجمارك بمطار شرم الشيخ الدولي برئاسة محمد لطفي عامر مدير عام الإدارة العامة لجمارك الفروع ومحمد يوسف عبد النبي كبير باحثين مدير إدارة جمرك تفتيش الركاب (الوردية الأولي) من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات الصادر رقم 182 لسنه 1960، وقانون مزاولة مهنة الصيدلة 127 لسنه1955 وتعديلاته، وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 ولائحته التنفيذية، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنه 1975.

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين علي رحلة طيران شركة بيجاسوس رقم pc632 القادمة من اسطنبول اشتبه هشام احمد مأمور الجمرك المعين علي اللجنة الجمركية فى راكبة تحمل جنسية أجنبية أثناء خروجها من بوابة اللجنة الجمركية.

وتم تمرير حقائبها علي جهاز الفحص بأشعة X- Ray بمعرفة محمد علي أبو المعاطي وأيمن أبو الفتوح مأمورى الفحص ومحمد توفيق مدير الإدارة تلاحظ وجود كثافات عضوية مخبأة بقاع الحقيبة .

وقام عمرو مبروك رئيس القسم والمشرف علي الصاله بتكليف الاستاذ هشام أحمد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة فتبين وجود فاصل خشبي (قاع) به أكياس مفرغة الهواء بأسفل قاع الحقيبة وعدد من الأكياس البلاستيكية الشفافة بداخلها اقراص يشتبه أن تكون من مواد مخدرة بالعرض على المقدم محمد عبد السلام رئيس مكتب مكافحة المخدرات بشرم الشيخ أفاد بأن الأقراص تحتوى علي مواد مخدرة .

قام محمد يوسف عبد النبي مدير الجمرك بتشكيل لجنة جمركية لجرد وعد الأقراص المضبوطه من محمود صبرى بإدارة الأمن الجمركي وعمرو نادي طه ومصطفي رسمي وأحمد محمد عادل فتبين وجود أكثر من ٢٠ ألف قرص مخدر متنوع مختلف الأشكال داخل تلك الأكياس، كما تم تشكيل لجنة جمركية لتحريز المضبوطات من يوسف محمود الشحات وهاني نادى وأحمد محمد عبد الحافظ تحت إشراف مصطفي عبد الحميد طه .

قرر الأستاذ محمد لطفي عامر مدير عام الإدارة العامة لجمارك الفروع إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٦ لسنة 2024 وتحريز المضبوطات .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحه الجمارك والمستشار سلمي سالم سليمان رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء بتشديد الرقابه على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.