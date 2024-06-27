شكرا لقرائتكم خبر عن 84 مليار ريال حجم السوق الرياضي السعودي بحلول 2030 والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية