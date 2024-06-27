شكرا لقرائتكم خبر عن 84 مليار ريال حجم السوق الرياضي السعودي بحلول 2030 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قدر مدير تطوير استثمارات قطاع الرياضة في وزارة الاستثمار، باسم إبراهيم، حجم السوق الرياضي في السعودية بنحو 30 مليار ريال، متوقعا أن يصل حجم السوق إلى 84 مليار ريال بحلول عام 2030.
جاء ذلك خلال استضافة العاصمة البريطانية لندن أمس، الأربعاء، "منتدى الاستثمار الرياضي البريطاني السعودي" بمشاركة وزارتي الاستثمار والرياضة و(100) من كبار المسؤولين والمستثمرين بالقطاع الرياضي في المملكة وبريطانيا، بتنظيم من اتحاد الغرف السعودية ممثلاً في مجلس الأعمال السعودي البريطاني، على هامش القمة السعودية البريطانية للبنية التحتية المستدامة.
ويأتي هذا المنتدى في ظل التطورات الهائلة التي يشهدها القطاع الرياضي بالمملكة مدفوعاً بمبادرات رؤية 2030 والتي جعلت منها وجهة دولية للرياضيين واللاعبين والبطولات العالمية والاستثمارات ذات الصلة.
من جهته قال نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي البريطاني محمد النمر خلال المنتدي أن قطاع الرياضة والترفيه في المملكة نما بنسبة 12% سنويًا بين عامي 2018 و2023، بما يشير إلى تزايد الطلب على الأنشطة الترفيهية والرياضية.
وسلط المشاركون الضوء على مشهد الاستثمار الرياضي بالمملكة وبريطانيا وخطط التطوير الطموحة لتطوير القطاع، وتكنولوجيا الرياضة والرياضات الإلكترونية وبناء القدرات والبنية التحتية الرياضية وفرص الشراكة المتاحة للمستثمرين من الجانبين.
وشملت الموضوعات التي جرى مناقشتها خلال المنتدى استضافة البطولات الرياضية الكبرى وعمليات الاستحواذ الخارجية ومبادرات جودة الحياة والفرص غير المسبوقة للشراكات والاستثمارات بين المملكة وبريطانيا.
جاء ذلك خلال استضافة العاصمة البريطانية لندن أمس، الأربعاء، "منتدى الاستثمار الرياضي البريطاني السعودي" بمشاركة وزارتي الاستثمار والرياضة و(100) من كبار المسؤولين والمستثمرين بالقطاع الرياضي في المملكة وبريطانيا، بتنظيم من اتحاد الغرف السعودية ممثلاً في مجلس الأعمال السعودي البريطاني، على هامش القمة السعودية البريطانية للبنية التحتية المستدامة.
ويأتي هذا المنتدى في ظل التطورات الهائلة التي يشهدها القطاع الرياضي بالمملكة مدفوعاً بمبادرات رؤية 2030 والتي جعلت منها وجهة دولية للرياضيين واللاعبين والبطولات العالمية والاستثمارات ذات الصلة.
67 % من السعوديين محبين للرياضات الإلكترونيةقال الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية تركي الفوزان خلال المنتدى إن 67٪ من السعوديين محبين للألعاب والرياضات الإلكترونية.
من جهته قال نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي البريطاني محمد النمر خلال المنتدي أن قطاع الرياضة والترفيه في المملكة نما بنسبة 12% سنويًا بين عامي 2018 و2023، بما يشير إلى تزايد الطلب على الأنشطة الترفيهية والرياضية.
وسلط المشاركون الضوء على مشهد الاستثمار الرياضي بالمملكة وبريطانيا وخطط التطوير الطموحة لتطوير القطاع، وتكنولوجيا الرياضة والرياضات الإلكترونية وبناء القدرات والبنية التحتية الرياضية وفرص الشراكة المتاحة للمستثمرين من الجانبين.
وشملت الموضوعات التي جرى مناقشتها خلال المنتدى استضافة البطولات الرياضية الكبرى وعمليات الاستحواذ الخارجية ومبادرات جودة الحياة والفرص غير المسبوقة للشراكات والاستثمارات بين المملكة وبريطانيا.