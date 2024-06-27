شكرا لقرائتكم خبر عن القومي للحوكمة: نؤكد أهمية التكامل بين الجهات الحكومية لتقديم خدمة أفضل والان مع تفاصيل الخبر

قالت د. شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحكومة والتنمية المستدامة إن جلسات المنتدى أسفرت عن مجموعة من الركائز والرسائل المهمة؛ أهمها التأكيد على التكامل بين كافة الجهات الحكومية من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطن المصري.

جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة الختامية للمنتدى الأول للحوكمة في القطاع الصحي، والذي ينعقد بالتعاون بين وزارة الصحة ومعهد الحوكمة وأمانة الشئون الطبية بمجلس الوزراء، وكلية ثندر بيرد للإدارة العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية، وافتتحته د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، د. خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وذلك بحضور قيادات الوزارتين، وعدد من أعضاء مجلس النواب والأكاديميين والخبراء في المجال الصحي والمجتمع المدني. شارك في الجلسة الختامية د. محمد الطيب، مساعد وزير الصحة للحوكمة والشئون الفنية، د. حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، د. محمد السحيمي، المدير التنفيذي الأول لتطوير الأعمال بكلية ثندر بيرد للإدارة العالمية.



وأشارت د. شريفة شريف، إلى إطلاق برنامج تدريبي في الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع كلية "ثندر بيرد للإدارة العالمية" في إطار بروتوكول التعاون الثلاثي الموقع بين وزارة الصحة والسكان، والمعهد، واللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، وهو التدريب الذي يتناول أُسس نُظُم الرعاية الصحية والحوكمة، وآليات القضاء على المخلفات وتحسين نتائج الجودة، وتعزيز سلامة المرضى والرعاية المبنية على القيمة، مع تعزيز الابتكار والتكنولوجيا في الرعاية الصحية، بهدف استشراف التوجهات المستقبلية في حوكمة الرعاية الصحية، لافتة إلى عقد المرحلة الأولى للبرنامج بعد أيام بالولايات المتحدة الأمريكية.