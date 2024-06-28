الاقتصاد

ما لا تعرفه عن حجم الدعم الموجه لمحدودى الدخل بمشروع سكن كل المصريين..بالأرقام

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القاهرة - سامية سيد - وجهت الحكومة أولوية قصوى لدعم محدودي الدخل فى مشروع سكن كل المصريين، وفى هذا التقرير نستعرض بالأرقام تفاصيل الدعم الموجه لهذه الفئة.

1- بلغ متوسط الدعم النقدى الممنوح للعميل الواحد، 16.5 ألف جنيه.

2- بلغ متوسط التمويل العقارى للعميل الواحد، 123 ألف جنيه.

3- بلغ متوسط نسبة التمويل من سعر الوحدة السكنية، 67 %.

4- وصل متوسط مدة التمويل العقارى، 19 عاماً.

5-  بلغ متوسط السن للعملاء المستفيدين، 40 عاماً.

6- بلغ متوسط الدخل الشهرى للعملاء المستفيدين، 2450 جنيهاً.

7- وبلغت نسبة المستفيدين من مشروع الإسكان الاجتماعي من الذكور 76 %.

8- بلغت نسبة المستفيدين فى مشروع الإسكان الاجتماعي من  الإناث 24 %.

9- بلغت نسبة المستفيدين بمشروع الإسكان الاجتماعي من القطاع الخاص 48 %.

10- بلغت نسبة المستفيدين بمشروع الإسكان الاجتماعي من المهن الحرة 22%.

11- بلغت نسبة المستفيدين بمشروع الإسكان الاجتماعي من  القطاع الحكومى 29%.

12- بلغت نسبة المستفيدين بمشروع الإسكان الاجتماعي من  أصحاب المعاشات 1%.

13- بلغت نسبة المستفيدين بمشروع الإسكان الاجتماعي من  فئة المتزوج ويعول، 56%.

14- بلغت نسبة المستفيدين بمشروع الإسكان الاجتماعي من  فئة المتزوج 16%.

15- بلغت نسبة المستفيدين بمشروع الإسكان الاجتماعي من  فئة الأعزب، 22%.

16- بلغت نسبة المستفيدين بمشروع الإسكان الاجتماعي من  فئة الأرمل، 2%، ومن فئة المطلق 4 %.
 
 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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