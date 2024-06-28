شكرا لقرائتكم خبر عن ما لا تعرفه عن حجم الدعم الموجه لمحدودى الدخل بمشروع سكن كل المصريين..بالأرقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الحكومة أولوية قصوى لدعم محدودي الدخل فى مشروع سكن كل المصريين، وفى هذا التقرير نستعرض بالأرقام تفاصيل الدعم الموجه لهذه الفئة. 1- بلغ متوسط الدعم النقدى الممنوح للعميل الواحد، 16.5 ألف جنيه. 2- بلغ متوسط التمويل العقارى للعميل الواحد، 123 ألف جنيه. 3- بلغ متوسط نسبة التمويل من سعر الوحدة السكنية، 67 %. 4- وصل متوسط مدة التمويل العقارى، 19 عاماً. 5- بلغ متوسط السن للعملاء المستفيدين، 40 عاماً. 6- بلغ متوسط الدخل الشهرى للعملاء المستفيدين، 2450 جنيهاً. 7- وبلغت نسبة المستفيدين من مشروع الإسكان الاجتماعي من الذكور 76 %. 8- بلغت نسبة المستفيدين فى مشروع الإسكان الاجتماعي من الإناث 24 %. 9- بلغت نسبة المستفيدين بمشروع الإسكان الاجتماعي من القطاع الخاص 48 %. 10- بلغت نسبة المستفيدين بمشروع الإسكان الاجتماعي من المهن الحرة 22%. 11- بلغت نسبة المستفيدين بمشروع الإسكان الاجتماعي من القطاع الحكومى 29%. 12- بلغت نسبة المستفيدين بمشروع الإسكان الاجتماعي من أصحاب المعاشات 1%. 13- بلغت نسبة المستفيدين بمشروع الإسكان الاجتماعي من فئة المتزوج ويعول، 56%. 14- بلغت نسبة المستفيدين بمشروع الإسكان الاجتماعي من فئة المتزوج 16%. 15- بلغت نسبة المستفيدين بمشروع الإسكان الاجتماعي من فئة الأعزب، 22%. 16- بلغت نسبة المستفيدين بمشروع الإسكان الاجتماعي من فئة الأرمل، 2%، ومن فئة المطلق 4 %.





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