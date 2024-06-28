شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تدعم مبادرة ابدأ المصانع المتعثرة من خلال محور دعم الصناعة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

كشفت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية " ابدأ " ، أن "محور دعم الصناعة" يعمل على دعم كل مصنع متعثر ومخالف لمساعدته في تقنين أوضاعه من خلال تذليل كل العقبات التي تواجه أصحاب المصانع كتسهيل الإجراءات والحصول على التراخيص المختلفة وتقنين الأوضاع، وذلك بالتعاون مع كل المؤسسات والجهات المعنية بالدولة .

ينقسم العمل في "محور دعم الصناعات" إلى تقديم الدعم الفني والمادي للمصانع المخالفة والمتعثرة ومساندتها حتى تستطيع تقنين أوضاعها، كما يعمل هذا المحور على التواصل المستمر بالتنسيق مع فريق مؤسسة "حياة كريمة" الموجود في كافة قرى ومراكز "حياه كريمة " للبناء على جهود الدولة وطفرة البنية الأساسية، وعمل تمكين إقتصادي من خلال توطين سلاسل صناعات متكاملة بمراكز "حياه كريمة" تضمن تعظيم إستغلال القيمة المضافة لموارد هذه المراكز، وتوطين صناعات حديثة بها، وقامت مبادرة "ابدأ" بفحص نحو 4586 حالة مصنع متعثرومخالف في 25 محافظة خلال العام الأول من اطلاق المبادرة في سياق دعم الصناعات .

مبادرة ابدأ



يذكر أن المبادرة الوطنية لتطويرالصناعة المصرية "إبدأ" نجحت في تجميع المصنعين المتنافسين داخل القطاع الواحد لتوطين الصناعات المتنوعة وخاصة الصناعات المغذية التي تتطلب الإنتاج بحجم كبير، واستهلاك المنتج من قبل تحالف من المستثمرين المحليين (مثل مكونات الأجهزة الكهربائية المنزلية التي سيقوم بتصنيعها وإستهلاك وتصدير إنتاجها شركة مكونة من تحالف من مصنعي الأجهزة الكهربائية المنزلية المحليين بالشراكة مع المستثمرين الأجانب)، كما نجحت مبادرة "ابدأ " في تحويل عدد من المستوردين إلى مصنعين، في ضوء خبرتهم ومعرفتهم بالسوق وقدراتهم التسويقية الكبيرة .