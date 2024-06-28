شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الذهب فى مصر يسجل 25160 جنيها بتعاملات اليوم الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الجمعة، حيث يعد الجنيه الذهب في مصر أحد أهم أدوات الاستثمار والأكثر مبيعا بين العملات الذهب المتداولة في السوق.

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم بدون إضافة مصنعية 25160 جنيها وقت صياغة هذه السطور وسط تغيرات مستمرة في سعر الذهب بالسوق المصري .

ويعد الجنيه الذهب في مصر أحد أهم أدوات الاستثمار في السوق المصري، ويتكون من 8 جرامات من عيار 21 ويبلغ سعر مصنعية الجنيه الذهب في مصر 250 إلي 432 جنيها .



