الاقتصاد

سعر الريال القطرى فى مصر اليوم الجمعة 28-6-2024

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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى فى مصر اليوم الجمعة 28-6-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب ـ هانى الحوتى

الجمعة، 28 يونيو 2024 10:30 ص

ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه اليوم الجمعة 28-6-2024، بالبنوك المصرية، والذي سجل فى البنك الأهلي المصري سعر 12.17 جنيه للشراء، و13.18 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 12.27 جنيه للشراء، و13.18 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار الريال القطري فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:

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سعر الريال القطرى فى البنك المركزي

13.15 جنيه للشراء.


13.19 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.17 جنيه للشراء.

13.18 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.20 جنيه للشراء.

13.20 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

12.27 جنيه للشراء.

13.18 جنيه للبيع.

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سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي

12.27 جنيه للشراء.

13.20 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني الأهلي

13.15 جنيه للشراء.

13.18 جنيه للبيع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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