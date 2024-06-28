شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم فى مصر.. عيار 21 يفتح تعاملات الجمعة عند 3150 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

استهل سعر جرام الذهب في مصر اليوم الجمعة 28 يونيو 2024 تعاملات اليوم على استقرار ملحوظ، حيث سجل مستويات 3150 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر .

أسعار الذهب الآن في مصر:

عيار 24 يسجل 3600 جنيها.

عيار 21 يسجل 3150 جنيها.

عيار 18 يسجل 2700 جنيه.

عيار 14 يسجل 2100 جنيه.

الجنيه الذهب 25200 جنيه.



توقعات أسعار الذهب

سعر أونصة الذهب العالمي خلال تداولات أمس ارتفع بنسبة 0.6% ليسجل أعلى مستوى عند 2312 دولار للأونصة وكان قد افتتح جلسة أمس عند المستوى 2298 دولار للأونصة ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2311 دولار للأونصة.

ويحاول المضاربون إبقاء الأسعار فوق المستوى 2300 دولار للأونصة لأطول فترة ممكنة، وحتى الآن قد نجحوا في ذلك ولكن الضغوط السلبية مستمرة على المعدن النفيس.

ارتفاع مستويات الدولار الأمريكي جاءت بدعم من الانخفاض الكبير الذي شهده الين الياباني والذي وصل إلى أدنى مستوياته منذ عام 1986 بأعلى من المستوى 160.00 ين لكل دولار، ليعمل هذا على دعم مستويات الدولار الأمريكي وهو ما يؤثر سلباً على الذهب.