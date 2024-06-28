شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء تناشد المواطنين الإبلاغ عن سارقي التيار لتجاوز أزمة تخفيف الأحمال والان مع تفاصيل الخبر

دعت الشركة القابضة لكهرباء مصر، من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، المواطنين بضرورة الإبلاغ عن سارقى التيار الكهربائي للمساهمة في تجاوز أزمة تخفيف الأحمال وتقليل مدة الانقطاعات.

ونشرت الشركة القابضة لكهرباء مصر، فيديو قصير، يوضح أهمية الابلاغ عن سارقي التيار الكهربائي، خاصة وأن سرقات التيار هى عبارة عن دخول أحمال زيادة على الشبكة القومية للكهرباء غير مخطط لها وهو ما يؤثر على حصة كل منطقة من الطاقة المخصصة لها.

ولمشاهدة الفيديو كامل يمكنك الاطلاع من خلال لينك الصفحة الرسمية للشركة القابضة للكهرباء .



كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد أنه تم وضع خطة لتخفيف فترة انقطاع الكهرباء وتجاوز الأزمة فى الصيف بتكلفة تقدر بمليار دولار، بجانب التعاقد على شحنات من المازوت تقدر بنحو 300 ألف طن ستصل بداية الأسبوع المقبل بتكلفة 180 مليون دولار، بالإضافة إلى خطة تخفيف فترة انقطاع الكهرباء وتجاوز الأزمة فى الصيف بتكلفة تقدر بـ مليار دولار.

وأوضح رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفي، أن شهر يونيو شهد 3 موجات حارة غير مسبوقة، قائلا: "أمس اقتربنا من استهلاك 36 جيجا من استهلاك الكهرباء بسبب درجات الحرارة"، مشيرًأ إلى أن مصر توقفت على التصدير منذ 3 سنوات بسبب حجم الاستهلاك المتزايد.