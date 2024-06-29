شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب يفتح تداولات اليوم عند مستويات 2700 جنيها للجرام عيار 18 والان مع تفاصيل الخبر

استهل سعر الذهب في السوق المصري تعاملات اليوم السبت 29 يونيو 2024 على ثبات ملحوظ عند نفس مستويات الإغلاق أمس، وسجل جرام الذهب عيار 18 مستويات 2700 جنيها بدون إضافة مصنيعة.

أسعار الذهب الآن في مصر:

عيار 24 يسجل 3600 جنيها.

عيار 21 يسجل 3150 جنيها.

عيار 18 يسجل 2700 جنيه.

عيار 14 يسجل 2100 جنيه.

الجنيه الذهب 25200 جنيه.

تشهد أسعار الذهب العالمي تذبذب خلال تداولات أمس الجمعة وذلك بعد ارتفاع يوم أمس، يأتي هذا مع انتظار الأسواق لصدور بيانات التضخم الأمريكية في وقت لاحق من جلسة اليوم، وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على تحركات الذهب خلال جلسة اليوم.

توقعات الذهب

يبقى سعر الذهب المحلي بدون تغيرات تذكر خلال تداولات الأمس أو بداية تداولات اليوم، وذلك في ظل تذبذب متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية، بالإضافة إلى انتظار السوق العالمي لبيانات التضخم الأمريكية اليوم.

عادت أونصة الذهب العالمي أول أمس إلى التداول فوق المستوى 2300 دولار للأونصة لتصل إلى المستوى 2330 دولار للأونصة فيما يعد إعادة اختبار لكسر خط الاتجاه الصاعد متوسط الأجل، واليوم تدخل الأسعار في تحركات عرضية في انتظار بيانات التضخم الأمريكية.

اليوم تعد جلسة التداول الأخيرة في شهر يونيو وفي الربع الثاني من العام، وبالتالي اغلاق سعر الذهب اليوم سيكون هام بشكل كبير وقد يؤثر على تحركاته خلال الفترة القادمة.





أما عن السعر المحلي:حتى الآن لم يستطع سعر الذهب المحلي عيار 21 الخروج من نطاق التداول الضيق الذي استمر طوال هذا الأسبوع حول المستوى 3150 جنيه للجرام، ولا توجد حتى الآن ضغوط سعرية قد تؤدي إلى تغيرات في حركة السعر على المدى القريب.