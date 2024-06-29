شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب يفتح تداولات اليوم عند مستويات 2700 جنيها للجرام عيار 18 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب - إسلام سعيدالسبت، 29 يونيو 2024 10:41 ص
استهل سعر الذهب في السوق المصري تعاملات اليوم السبت 29 يونيو 2024 على ثبات ملحوظ عند نفس مستويات الإغلاق أمس، وسجل جرام الذهب عيار 18 مستويات 2700 جنيها بدون إضافة مصنيعة.أسعار الذهب الآن في مصر:
عيار 24 يسجل 3600 جنيها.
عيار 21 يسجل 3150 جنيها.
عيار 18 يسجل 2700 جنيه.
عيار 14 يسجل 2100 جنيه.
الجنيه الذهب 25200 جنيه.
توقعات الذهب
يبقى سعر الذهب المحلي بدون تغيرات تذكر خلال تداولات الأمس أو بداية تداولات اليوم، وذلك في ظل تذبذب متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية، بالإضافة إلى انتظار السوق العالمي لبيانات التضخم الأمريكية اليوم.
اليوم تعد جلسة التداول الأخيرة في شهر يونيو وفي الربع الثاني من العام، وبالتالي اغلاق سعر الذهب اليوم سيكون هام بشكل كبير وقد يؤثر على تحركاته خلال الفترة القادمة.
أما عن السعر المحلي:حتى الآن لم يستطع سعر الذهب المحلي عيار 21 الخروج من نطاق التداول الضيق الذي استمر طوال هذا الأسبوع حول المستوى 3150 جنيه للجرام، ولا توجد حتى الآن ضغوط سعرية قد تؤدي إلى تغيرات في حركة السعر على المدى القريب.
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