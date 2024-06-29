شكرا لقرائتكم خبر عن الغرف السياحية: دعم القيادة السياسية للقطاع وراء إنجازات الفترة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت اليوم عمومية الإتحاد المصري للغرف السياحية برئاسة أحمد الوصيف رئيس الإتحاد وبحضور أعضاء الجمعية العمومية العامة وأعضاء مجالس إدارات الغرف والجمعية الخاصة التى من حقها التصويت فى انتخابات مجلس إدارة الإتحاد.

واستهل الوصيف كلمته بتهنئة الفائزين فى انتخابات مجالس إدارات الغرف الخمس ومندوبى الغرف لدى الإتحاد متمنياً لهم التوفيق فى مهمتهم ثم إستعرض بالتفصيل ما قام به الإتحاد المصرى للغرف السياحية خلال الدورة السابعة عشر مؤكداً على أن دعم القيادة السياسية للقطاع السياحي وقناعته بالدور الذى تقوم به كان وراء أى إنجاز تم تحقيقه وكذا المساندة التى شهدها القطاع من الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى و الوزراء المعنيين ووزراء السياحة الذين عمل معهم الإتحاد يداً بيد فى فترة شهدت عدداً من التحديات تم التغلب عليها وإستعادة القطاع نشاطه.

كما أكد على توجه الدولة نحو زيادة الطاقة الإستعابية الفندقية وإستمرار المشروعات الإستراتيجية التى من شأنها جذب عدد أكبر من السائحين مشيداً بالطفرة التى حققتها على سبيل المثال مشروعات الطرق على مستوى الجمهورية ومردودها الإيجابى على الحركة السياحية.

واستعرضت الجمعية الميزانيات الختامية والموازنة التقديرية وتقرير مراقب الحسابات وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات واللائحة المالية الجديدة وتم إعتمادها جميعاً وبدأت بعد ذلك العملية الانتخابية لإنتخاب ستة أعضاء تقدم لها إثنا عشر عضواً من أعضاء الجمعية العمومية التى من المتوقع أنه بعد إنتهائها أن يصدر قرار وزير السياحة والآثار قراراً بتشكيل مجلس إدارة الإتحاد المصرى للغرف السياحية للدورة الثامنة عشر ومدتها أربعة سنوات.