شكرا لقرائتكم خبر عن بمناسبة ذكرى 30 يونيو.. الإحصاء: 23.4% ارتفاعا فى حجم التجارة الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت بياناً صحفياً يتضمن أهم المؤشرات الاقتصادية والسكانية و الديموجرافية، بمناسبة احتفال الدولة المصرية بالذكرى الحادية عشر لثورة 30 يونيو.

وبلغت قيمة الناتج المحلى الإجمالى بسعر السوق بالأسعار الجارية 10155.4 مليار جنيه لعام 2022/2023 مقابل 2130 مليار جنيه لعام 2013/2014 بنسبة زيادة قدرها 376.7% .

وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى 96.6 ألف جنيه لعام 2022/2023 مقابل 23.3 الف جنيه لعام 2013/2014 بنسبة زيادة قدرها 314.6 %.

وبلغت عدد الشركات التى تم تأسيسها 32450 لعام 2022/2023 مقابل 8245 لعام 2013/2014 بنسبة زيادة قدرها 293.6% .

وبلغت الصادرات المصرية 42.18 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 27.64 مليار دولار عام 2014 بنسبة زيادة قدرها 52.6% .

وبلغ حجم التجارة الخارجية 125.4 مليار دولار عام 2023 مقابل 101.6 مليار دولار عام 2014 بنسبة زيادة قدرها 23.4%.

وانخفض العجز فى الميزان التجارى بنسبة 11.4%عام 2023 مقارنة بعام 2014 .

بلغت نسبة تغطية الصادرات للواردات 51% عام 2023 مقابل 37.4% لعام 2014 .

وبلغت قيمة الإنتاج النباتى 603.8مليار جنيه عام 2022 مقابل 171.0 مليار جنيه عام 2014 بنسبة زيادة قدرها 253.1% .

وبلغت قيمة الإنتاج الحيوانى 367.5 مليار جنيه عام 2022مقابل 112.2 مليار جنيه عام 2014 بنسبة زيادة قدرها 227.5% .

وبلغت قيمة الإنتاج السمكى 99.5 مليار جنيه عام 2022 مقابل 22.3 مليار جنيه عام 2014 بنسبة زيادة قدرها 346.2% .

وبلغت رســوم الـمرور فى قناة السويس 8759.6 مليون دولار لـعـام 2022/2023 مقابـــل 5369.1 مليــون دولار لعام 2014/2015 بنسبة زيادة قدرها 63.1% .

وبلغت اعداد السفن العابرة بقناة السويس 25911 لعام 2022/2023 مقابل 17544 لعام 2014/2015 بنسبة زيادة قدرها 47.7 % .

وبلغت كمية الكهرباء المولدة 216.0 جيجا.و.س عام 2022/2023 مقابل 172.2 جيجا.و.س عام 2014/2015 بنسبة زيادة قدرها 25.4 % .

بلغت كمية الكهرباء المستخدمة 169.0 جيجا.و.س عام 2022/2023 مقابل 147.0 جيجا.و.س عام 2013/2014 بنسبة زيادة قدرها 15% .

وبلغت اجمالى الودائع 9472.6 مليار جنيه لعام 2022/2023 مقابل 1433.7 مليار جنيه لعام 2013/2014 بنسبة زيادة قدرها 560.7 % .

وبلغت تحويلات المصريين العاملين بالخارج 22.1 مليار دولار عام 2022/2023 مقابل 18.5 مليار دولار عام 2013/2014 بنسبة زيادة قدرها 19.5 % .

وبلغ صافى الاستثمار الاجنبى المباشر 10 مليار دولار عام 2022/2023 مقابل 4.2 مليار دولار عام 2013/2014 بنسبة زيادة قدرها 138.1 % .

وبلغ الدعم 275.8 مليار جنيه لعام 2022/2023 مقابل 187.7 مليار جنيه لعام 2013/2014 بنسبة زيادة قدرها 46.9% .

وبلغت قيمة المبالغ المودعة فى صندوق التوفير 130.7 مليار جنيه لعام 2022/2023 مقابل 73.3 مليار جنيه لعام 2013/2014 بنسبة زيادة قدرها 78.3% .

ويبلغ عدد السكان بالداخل 106مليون و492 ألف نسمة يوم 30/6/2024 وقد انخفضت أعداد الزيادة السكانية خلال عام 2023 لتصل إلى 1.5 مليون نسمة مقارنة بـ 2.2 مليون نسمة عام 2014 بانخفاض قدره 700 ألف نسمة وبنسبة قدرها 32%

انخفاض معدل الإنـجاب الكلى ، إلى 2.85 طفل لكل سيدة عام 2021 مقابل 3.5 طفل لكل سيدة لعام 2014 طبقاً لنتائج المسح الصحي للأسرة المصرية ثم انخفض المعدل ليصل إلى 2.76 طفل لكل سيدة عام 2022 وفقاً لبيانات تسجيل المواليد بقاعدة بيانات المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان.

وانخفضت أعداد المواليد بشكل ملحوظ خلال الفترة (2014-2023) في كافة محافظات الجمهورية حيث بلغت 2.044 مليون خلال عام 2023 مقارنة بـ 2.720 مليون مولود عام 2014 بانخفاض قدره 676ألف مولود وبنسبة 24.8% .

ولوحظ زيادة نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة، حيث أظهرت نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 ان زيادة نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة لتصل الى 66.4% مقابل حوالي 58.5% في مسح 2014، كما أظهرت النتائج ان 65% يستخدمن وسيلة حديثة مقابل 57% في مسح 2014.

وتم تسجيل زيـــادة كبيرة في معظم مؤشرات صحة الأم فنجد تحسن في رعاية الحمل ليصل الى 97% في عام 2021مقابل 90% عــام 2014. كمــا تلاحظ أيضا زيادة في نسبة الولادات على يد مقدم خدمة طبية حيث تصل الى 97% مقابل92% في عام 2014.

وأشار البيان إلى أنه يوجد تحسن في وفيات الأطفال بعمر (1-4 سنة) لتصل إلى 3 حالات لكل 1000مولود حي في 2021 مقابل 5 في عام 2014 لكن هنــاك ارتفــاع في معــدل وفيــات حديثي الولادة ليصل الى 18 لكل ألف مولود عام 2021 مقابــل 14 في عام 2014.

وانخفاض نسب الختان بين البنات في العمر (0-19) سنة إلى 14%، عام 2021 مقابل 21% عام2014 ، كذلك انخفاض نسبة المتوقع ختانهن الى 27% عام 2021 مقابل 56% عام 2014 ، وهو إنـجاز كبير للجهود المبذولة في هذا المجال.

وبلغ عدد عقود الزواج 918 ألف وفقاً للبيانات الأولية لعام 2023 مقارنة بـ 953 ألف حالة عام 2014 بانخفاض قدره 35 ألف وبنسبة 3.7 %

وتراجعت أعداد الطلاق حيث بلغت 238 ألف حالة لعام 2023 مقارنة بـ 270 ألف حالة عام 2022 بانخفاض قدره 32 ألف وبنسبة 12 % تقريباً حيث يتضح اهتمام الدولة للحد من هذه الظاهرة التي تهدد كيان الأسرة المصرية وإطلاق عدد من المبادرات والبرامج مثل مبادرة لم الشمل ومبادرة عاشروهن بالمعروف من خلال الأزهر الشريف وبرنامج مودة من خلال وزارة التضامن الاجتماعي وقيام دار الإفتاء المصرية بإنشاء مركز الإرشاد الأسري وبرنامج تدريب المأذونين وبرنامج تدريب المقبلين على الزواج.

وتراجــع اعــداد المتعطلين ليصل 2.2 مليون متعطل بنسبة 7% من اجمالي قوة العمل 31.1 مليون لعام 2023 مقابل 3.6 مليون متعطل بنسبة 13% من اجمالي قوة العمل 27.9 مليون لعام 2014.

وتزايــد اعــداد المشتغليــن ليصــل 28.9 مليون مشتغل عام 2023 مقابل 24.3 مليون مشتغـل عـــام 2014 بنسبة زيادة 19.1%.

وتم تسجيل انخفــاض ملحــوظ في نسبــة الأميــة للأفــراد (10 سنوات فأكثر) لتصـــل إلى 16.1% عام 2023، مقابـــل 25.3% عـام 2014.