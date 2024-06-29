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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غرفة المدينة المنورة طرحت عبر منصة استثمارات المدينة فرصا استثمارية متاحة للقطاع الخاص، لتسهم في التنمية والخدمات المقدمة في المنطقة. وتتمثل الفرص المتاحة للاستثمار بالمدينة المنورة في إنشاء وتشغيل وصيانة حديقة، تقاطع طريق المنارات مع طريق روح بن عوف بالمدينة المنورة على مساحة 10,517م2 وإنشاء وتشغيل وصيانة مبنى متعدد الاستخدامات في المنطقة المركزية بجوار المسجد النبوي على مساحة 1,256 م2 واستثمار وتشغيل وصيانة وإدارة مسلخ ثرب بمحافظة المهد بمنطقة المدينة المنورة على مساحة 5,000 م2 واستثمار وتشغيل وصيانة وإدارة مسلخ الصلصلة بمحافظة خيبر بمنطقة المدينة المنورة على مساحة 490 م2.

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