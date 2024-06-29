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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شركة البلد الأمين - الذراع الاستثماري لأمانة العاصمة المقدسة - أعلنت عن تمديد طرح مشروع إنشاء وتشغيل واستثمار وصيانة حديقة القطار بحي الرصيفة بمدينة مكة المكرمة. وأوضحت الشركة أن مساحة المشروع تبلغ 7,978.20م2، بعقد يمتد لـ15 سنة، مبينة أن آخر موعد لشراء الكراسة وفتح المظاريف سيكون بتاريخ 2024/07/14م، وذلك عبر بوابة الاستثمار في المدن السعودية «فرص».

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