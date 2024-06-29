شكرا لقرائتكم خبر مبادرة تباشير الرطب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وبين فرع الوزارة أنه يعمل على ربط المزارعين بالمصدرين داخليا وخارجيا، وتغطية حاجة السوق المحلي والعالمي من خلال 8,3 ملايين نخلة تحتضنها المنطقة، وحصاد أكثر من 29 ألف مزرعة، وذلك للإسهام في زيادة الصادرات الوطنية من التمور ومنتجاتها، وإبراز قطاع النخيل والتمور، كونه أحد أهم روافد الإنتاج الزراعي.
وتضمنت فعاليات المبادرة المقامة في أحد المجمعات التجارية، مسيرة باللباس التراثي، مع عروض الفلكلور الشعبي، ومشاركة الأطفال بالزي المديني، إضافة إلى التعريف بأشهر أنواع الرطب وطرق حصاده وتخزينه.
كانت هذه تفاصيل خبر مبادرة تباشير الرطب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.