الاقتصاد

مبادرة تباشير الرطب

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- بواسطة أيمن الوشواش - مبادرة تباشير الرطب نظمها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة، بالتعاون مع الغرفة التجارية، تزامنا مع موسمه الذي يشهد إقبالا متزايدا من الأهالي والزوار مع وصول طلائع الإنتاج، وذلك من خلال المزادات في السوق المركزي للتمور.

وبين فرع الوزارة أنه يعمل على ربط المزارعين بالمصدرين داخليا وخارجيا، وتغطية حاجة السوق المحلي والعالمي من خلال 8,3 ملايين نخلة تحتضنها المنطقة، وحصاد أكثر من 29 ألف مزرعة، وذلك للإسهام في زيادة الصادرات الوطنية من التمور ومنتجاتها، وإبراز قطاع النخيل والتمور، كونه أحد أهم روافد الإنتاج الزراعي.

وتضمنت فعاليات المبادرة المقامة في أحد المجمعات التجارية، مسيرة باللباس التراثي، مع عروض الفلكلور الشعبي، ومشاركة الأطفال بالزي المديني، إضافة إلى التعريف بأشهر أنواع الرطب وطرق حصاده وتخزينه.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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