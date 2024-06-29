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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مبادرة تباشير الرطب نظمها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة، بالتعاون مع الغرفة التجارية، تزامنا مع موسمه الذي يشهد إقبالا متزايدا من الأهالي والزوار مع وصول طلائع الإنتاج، وذلك من خلال المزادات في السوق المركزي للتمور.

وبين فرع الوزارة أنه يعمل على ربط المزارعين بالمصدرين داخليا وخارجيا، وتغطية حاجة السوق المحلي والعالمي من خلال 8,3 ملايين نخلة تحتضنها المنطقة، وحصاد أكثر من 29 ألف مزرعة، وذلك للإسهام في زيادة الصادرات الوطنية من التمور ومنتجاتها، وإبراز قطاع النخيل والتمور، كونه أحد أهم روافد الإنتاج الزراعي.

وتضمنت فعاليات المبادرة المقامة في أحد المجمعات التجارية، مسيرة باللباس التراثي، مع عروض الفلكلور الشعبي، ومشاركة الأطفال بالزي المديني، إضافة إلى التعريف بأشهر أنواع الرطب وطرق حصاده وتخزينه.