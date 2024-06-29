إكمال الربط الكهربائي بين الوسطى والجنوبية بتكلفة مليار ريال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن اكتمال وتشغيل مشروع الربط الكهربائي الاستراتيجي الجديد، بين المنطقة الوسطى والمنطقة الجنوبية، مرورا بمحطات التحويل الرئيسة في الخرج والأفلاج ووادي الدواسر ووبيشة.

وبينت الشركة أن تكلفة هذا المشروع الاستراتيجي بلغت نحو مليار ريال، وأن الطول الإجمالي لتمديداته تجاوز 830 كلم، كما شمل المشروع إنشاء 2100 برج هوائي، وتركيب مفاعلات قدرة ومحولات طاقة كهربائية بسعة تجاوزت 2000 ميغا فولت أمبير، وتمديد شبكة ألياف ضوئية بطول يقارب 830 كلم، وحرصت الشركة في تنفيذ هذا المشروع، على دعم التوطين والمحتوى المحلي لضمان سلسلة توريد وطنية مستدامة.

وأفادت بأن هذا المشروع يتيح تبادل الطاقة الكهربائية بين المنطقتين، الأمر الذي يسهم في رفع موثوقية الخدمة وكفاءة النظام الكهربائي، وتعزيز قدراته، وييسر الاستغلال الأمثل لموارد إنتاج الطاقة الكهربائية في المملكة، مما يعزز مكانة المملكة كقوة اقتصادية رائدة.

وأوضحت الشركة أن هذا المشروع، الذي يجسد الدعم الكبير الذي يحظى به قطاع الطاقة من القيادة الرشيدة، الذي تم تحت إشراف وزارة الطاقة، هو نموذج للجهود المبذولة لتعزيز موثوقية النظام الكهربائي، وضمان إمدادات الطاقة في جميع أنحاء المملكة.

وأكدت أن المشروع متوافق مع استراتيجية الشركة ومنظومة الطاقة الرامية لتحقيق استدامة وكفاءة خدمات الكهرباء من خلال بناء وتعزيز خطوط الربط الكهربائي بين مناطق المملكة.

مشروع ربط كهربائي استراتيجي

الربط بين: المنطقة الوسطى والمنطقة الجنوبية.

المنطقة الوسطى والمنطقة الجنوبية. مرورا بمحطات التحويل الرئيسة في: الخرج، الأفلاج، وادي الدواسر، بيشة.

الخرج، الأفلاج، وادي الدواسر، بيشة. تكلفة المشروع مليار ريال.

الطول الإجمالي 830 كلم.

المشروع يتضمن:

إنشاء 2100 برج هوائي.

تركيب مفاعلات قدرة ومحولات بسعة تجاوزت 2000 ميغا فولت أمبير.

تمديد شبكة ألياف ضوئية بطول يقارب 830 كلم.

أهداف المشروع: