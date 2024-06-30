شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى 7.6% في الربع الأول من 2024 والان نبدء بالتفاصيل



وأصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم الأحد عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت نشرة سوق العمل للربع الأول من عام 2024م، التي توضح التغيـرات في سوق العمل للربع الأول من عام 2024 وبعد إعادة تقدير نتائج الربع الرابع 2023 باستخدام بيانات تعداد ارتفاع طفيف لمعدل بطالة السعوديات أوضحت الهيئة، أن معدل البطالة للسعوديات ارتفع بنسبة طفيفة في الربع الأول من 2024، إّ بلغ 14.2%، مقارنة بـ13.9% في الربع الرابع من العام الماضي.



وبحسب النشرة، انخفض معدل البطالة للسعوديين الذكور في الربع الأول من 2024 إلى 4.2%، مقارنة بـ 4.6% في الربع السابق.

وأظهرت النشرة أن معدل البطالة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين) استقر نسبياً عند (3.5%) مقارنةً بـ (3.4%) في الربع الرابع من عام 2023م. معدل المشاركة في القوى العاملة وأظهرت مؤشرات القوى العاملة في الربع الأول من عام 2024م ارتفاع معدَّل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السعوديين للربع الأول من عام 2024م إذ بلغ (51.4%) مقارنةً بـ (50.4%) في الربع السابق.

وانخفض معدل المشاركة في القوى العاملة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين) إذ بلغ (66.0%) مقارنة بـالربع الرابع من عام 2023م (67.0%).

وأفادت نتائج نشرة سوق العمل للربع الأول من عام 2024م بارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديات إذ بلغ (35.8%) مقارنةً بـ(35.0%) في الربع السابق، وارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين الذكور في الربع الأول من عام 2024م حيث بلغ (66.4%) مقارنةً بـ (65.4%) في الربع السابق.

وأشارت الهيئة العامة للإحصاء إلى أن نشرة سوق العمل تعتمد في نتائجها على مسح أُسري تُجْريه الهيئة يندرج تحت تصنيف (الإحصاءات الاجتماعية) ويتم فيه جمع المعلومات من خلال عينة ممثِّلة لسكان مختلف المناطق الإدارية في المملكة العربية السعودية من الأسر، واستيفاء استمارة إلكترونية تحتوي على عدد من الأسئلة، ومن خلاله يتم توفير تقديرات ومؤشرات تتعلق بقوة العمل للسكان في سن العمل للفئة العمرية (15سنة فأكثر) المستقرين في المملكة العربية السعودية، وتقدير السكان (داخل قوة العمل وخارجها)، وكذلك حساب أهم مؤشرات سوق العمل كمعدل البطالة ومعدل المشاركة في القوى العاملة وغيرها. الدمام - شريف احمد - كشفت هيئة الإحصاء أن معدل البطالة الإجمالي لإجمالي السعوديين انخفض إلى 7.6% في الربع الأول من 2024، مقارنة بـ7.8% في الربع الرابع من 2023.وأصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم الأحد عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت نشرة سوق العمل للربع الأول من عام 2024م، التي توضح التغيـرات في سوق العمل للربع الأول من عام 2024 وبعد إعادة تقدير نتائج الربع الرابع 2023 باستخدام بيانات تعداد السعودية 2022.أوضحت الهيئة، أن معدل البطالة للسعوديات ارتفع بنسبة طفيفة في الربع الأول من 2024، إّ بلغ 14.2%، مقارنة بـ13.9% في الربع الرابع من العام الماضي.وبحسب النشرة، انخفض معدل البطالة للسعوديين الذكور في الربع الأول من 2024 إلى 4.2%، مقارنة بـ 4.6% في الربع السابق.وأظهرت النشرة أن معدل البطالة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين) استقر نسبياً عند (3.5%) مقارنةً بـ (3.4%) في الربع الرابع من عام 2023م.وأظهرت مؤشرات القوى العاملة في الربع الأول من عام 2024م ارتفاع معدَّل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السعوديين للربع الأول من عام 2024م إذ بلغ (51.4%) مقارنةً بـ (50.4%) في الربع السابق.وانخفض معدل المشاركة في القوى العاملة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين) إذ بلغ (66.0%) مقارنة بـالربع الرابع من عام 2023م (67.0%).وأفادت نتائج نشرة سوق العمل للربع الأول من عام 2024م بارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديات إذ بلغ (35.8%) مقارنةً بـ(35.0%) في الربع السابق، وارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين الذكور في الربع الأول من عام 2024م حيث بلغ (66.4%) مقارنةً بـ (65.4%) في الربع السابق.وأشارت الهيئة العامة للإحصاء إلى أن نشرة سوق العمل تعتمد في نتائجها على مسح أُسري تُجْريه الهيئة يندرج تحت تصنيف (الإحصاءات الاجتماعية) ويتم فيه جمع المعلومات من خلال عينة ممثِّلة لسكان مختلف المناطق الإدارية في المملكة العربية السعودية من الأسر، واستيفاء استمارة إلكترونية تحتوي على عدد من الأسئلة، ومن خلاله يتم توفير تقديرات ومؤشرات تتعلق بقوة العمل للسكان في سن العمل للفئة العمرية (15سنة فأكثر) المستقرين في المملكة العربية السعودية، وتقدير السكان (داخل قوة العمل وخارجها)، وكذلك حساب أهم مؤشرات سوق العمل كمعدل البطالة ومعدل المشاركة في القوى العاملة وغيرها.