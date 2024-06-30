شكرا لقرائتكم خبر عن «السيف غاليري» توافق على تعديل لائحة سياسة ومعايير عضوية مجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار (السيف غاليري) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، الذي عقد يوم الخميس الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، تضمنت النتائج: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024.

وتضمنت النتائج: الموافقة على تعيين شركة إبراهيم أحمد البشام وشركاؤه محاسبون قانونيون (البسام وشركاؤه) مراجعا لحسابات الشركة لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع الثاني والثالث والسنوي للسنة المالية 2024، والربع الأول من 2025، وتحديد أتعابه بمبلغ 465 ألف ريال.

وشملت النتائج الموافقة على أعمال وعقود بين الشركة وشركات أخرى.

ومن ضمن النتائج: الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة، وتعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت.

وتضمنت النتائج: الموافقة على تعديل لائحة سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة، والموافقة على تعديل لائحة سياسة المكافآت والتعويضات.