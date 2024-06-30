بروتوكول تعاون بين مجموعة طلعت مصطفى وروتارى مصر لتأسيس "نادي روتاري كايرو جولف مدينتي"

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت مجموعة طلعت مصطفى عن توقيع بروتوكول تعاون مع روتارى مصر لتأسيس "نادي روتاري كايرو جولف مدينتي"، وقام بتوقيع البروتوكول عمر هشام طلعت ، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى ، وأيمن نزيه، محافظ روتاري مصر، ممثلاً عنه فى تأسيس النادى د. إيمان الغمراوى ممثل محافظ روتارى مصر ، وذلك بحضور المستشار محمد الحناوي، عضو مجلس النواب والمستشار القانوني لمجموعة طلعت مصطفى والمهندس إلهامي الكرداني، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع المراكز التجارية بالمجموعة، ويوسف قدري، رئيس القطاع التجاري بأندية مجموعة طلعت مصطفى، وعدد من أعضاء أندية الروتاري في مصر، ويهدف تأسيس النادي إلى المساهمة في العديد من الأعمال الخيرية في مختلف المجالات .

وبهذه المناسبة استضافت ملاعب جولف مدينتي بطولة نادي روتاري كايرو جولف مدينتي لإطلاق النادي الجديد بمشاركة 40 لاعباً من الهواة والمحترفين . وقامت إدارة نادي مدينتي للجولف بالتبرع بإيراد البطولة لصالح "نادي روتاري كايرو جولف مدينتي" ، ليكون أول المتبرعين للنادي الجديد للمساهمة في أعماله الخيرية .

وفي كلمته بمناسبة الاحتفال بتوقيع البروتوكول، أكد عمر هشام طلعت أن التعاون مع روتارى مصر لتأسيس "نادي روتاري كايرو جولف مدينتي" يأتي في إطار حرص مجموعة طلعت مصطفى على الاضطلاع بمسئوليتها المجتمعية ، حيث تضع المجموعة ملف المسؤولية المجتمعية على رأس أولويات استراتيجيتها طوال مسيرتها في التنمية العمرانية الممتدة لأكثر من 50 عاماً، إيمانًا منها بمسئولياتها تجاه المجتمع ودورها المحوري في خدمة الوطن .

وأضاف عمر هشام - في كلمته التي ألقاها نيابة عنه يوسف قدري - أن المجموعة تؤمن بضرورة تجسيد مسئوليتها المجتمعية كقيمة أخلاقية ومهنية تضمن تنمية حقيقية للمجتمع وتطوير حياة المواطن، ومن هذا المنطلق أولت المجموعة اهتماماً كبيراً بالمساهمة فى مختلف مجالات المسئولية المجتمعية ، خصوصاً في قطاعات الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي وتأهيل الطلاب لسوق العمل ، بالإضافة إلى المساهمة في العديد من المشروعات الخيرية و تطوير العشوائيات و أعمال الدعم المجتمعي .

وأشار عمر هشام إلى أن نادي مدينتي للجولف تمكن من حصد جائزة أفضل ملعب جولف في مصر لثلاث أعوام على التوالي، كما حصل على جائزة افضل ملعب جولف في افريقيا لعام ٢٠٢٣ ، بالإضافة إلى أن كلوب هاوس نادي مدينتي للجولف مرشح لجائزة افضل كلوب هاوس في العالم لعام ٢٠٢٣ ، كما نجح نادي مدينتي للجولف في استضافة وتنظيم العديد من الفعاليات والبطولات المحلية والدولية ، ليس ذلك فقط بل أصبح جولف مدينتي أيضاً وجهة ونقطة جذب لإطلاق العلامات التجارية العالمية في مصر ، لذلك حرصت المجموعة على استثمار النجاح الكبير لنادي مدينتي للجولف وتعظيم دوره بالمساهمة في ملف المسئولية المجتمعية من خلال توقيع بروتوكول التعاون مع روتارى مصر ، وهو أحد أكبر منظمات المجتمع المدني في مصر والعالم .

من جانبه ، أعرب أيمن نزيه ، محافظ روتاري مصر ، عن سعادته بتوقيع برتوكول التعاون وقدم الشكر لمجموعة طلعت مصطفى على دعمها المستمر لملف المسئولية المجتمعية. وأعلن محافظ روتاري مصر وجميع أعضاء النادى عن اختيار عمر هشام طلعت عضواً فخرياً لنادي روتاري كايرو جولف مدينتي.



بروتوكول تعاون بين مجموعة طلعت مصطفى وروتارى مصر لتأسيس نادي روتاري كايرو جولف مدينتي (6)



بروتوكول تعاون بين مجموعة طلعت مصطفى وروتارى مصر لتأسيس نادي روتاري كايرو جولف مدينتي (7)



بروتوكول تعاون بين مجموعة طلعت مصطفى وروتارى مصر لتأسيس نادي روتاري كايرو جولف مدينتي (8)



بروتوكول تعاون بين مجموعة طلعت مصطفى وروتارى مصر لتأسيس نادي روتاري كايرو جولف مدينتي (9)



بروتوكول تعاون بين مجموعة طلعت مصطفى وروتارى مصر لتأسيس نادي روتاري كايرو جولف مدينتي (10)



بروتوكول تعاون بين مجموعة طلعت مصطفى وروتارى مصر لتأسيس نادي روتاري كايرو جولف مدينتي (1)



بروتوكول تعاون بين مجموعة طلعت مصطفى وروتارى مصر لتأسيس نادي روتاري كايرو جولف مدينتي (2)



بروتوكول تعاون بين مجموعة طلعت مصطفى وروتارى مصر لتأسيس نادي روتاري كايرو جولف مدينتي (3)



بروتوكول تعاون بين مجموعة طلعت مصطفى وروتارى مصر لتأسيس نادي روتاري كايرو جولف مدينتي (4)