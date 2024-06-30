شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة مواد البناء تعلن أسعار حديد التسليح لشهر يوليو 2024 والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 30 يونيو 2024 02:08 م

أعلن أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء في الغرفة التجارية، استقرار أسعار حديد التسليح لدى أغلب الشركات والمصانع المنتجة وذلك وفق الأسعار المعلن لشهر يوليو 2024.



وقال الزيني في تصريحات خاصة، أن شركة حديد المصريين أعلنت الأسعار إعتباراً من 1/7/2024 لتسجل أرض المصنع " أطوال و لفائف" 40600 جنيه/طن شامل 14% ضريبة القيمة المضافة المقررة.



وأضاف أن شركة حديد عز أعلنت عن أسعارها اعتباراً من 01/07/2024 ليسجل طن الحديد تسليم أرض المصنع "اطوال و لفائف"

40700 جنيه شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.



