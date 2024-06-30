شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة: من لم يشارك في شراء أسهم أرامكو سيندم والان نبدء بالتفاصيل



وأضاف سموه على هامش توقيع عقود المرحلة الثانية من مشروع "حقل الجافورة" والمرحلة الثالثة من مشروع "توسعة شبكة الغاز الرئيسية": "لن يهزمنا أحد في عملية تقليل كلفة الطاقة بكل أشكالها". ربط المشروع بـ40 منشأة أشار سموه إلى أن الطاقة الحالية لشبكة الغاز الرئيسية تبلغ حوالي 4 آلاف كيلو متر، فيما سيتم ربط المشروع بـ 40 منشأة تشمل محطات الكهرباء وتحلية المياة ومصانع ومعامل إنتاج البتروكيماويات.



وقال وزير الطاقة: "أكرر بثقة أكبر.. من لم يشارك في شراء أسهم أرامكو سيندم". الدمام - شريف احمد - قال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة: إن مشروع الجافورة سيوفر مليوني قدم مكعبة يوميا الغاز من مشروع الجافورة وسيستخدم في وقت الذروة، مشيرة إلى أن إنتاج السعودية من الغاز سيزداد 33% بحلول 2032.وأضاف سموه على هامش توقيع عقود المرحلة الثانية من مشروع "حقل الجافورة" والمرحلة الثالثة من مشروع "توسعة شبكة الغاز الرئيسية": "لن يهزمنا أحد في عملية تقليل كلفة الطاقة بكل أشكالها".أشار سموه إلى أن الطاقة الحالية لشبكة الغاز الرئيسية تبلغ حوالي 4 آلاف كيلو متر، فيما سيتم ربط المشروع بـ 40 منشأة تشمل محطات الكهرباء وتحلية المياة ومصانع ومعامل إنتاج البتروكيماويات.وقال وزير الطاقة: "أكرر بثقة أكبر.. من لم يشارك في شراء أسهم أرامكو سيندم".