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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة: من لم يشارك في شراء أسهم أرامكو سيندم والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة: إن مشروع الجافورة سيوفر مليوني قدم مكعبة يوميا الغاز من مشروع الجافورة وسيستخدم في وقت الذروة، مشيرة إلى أن إنتاج السعودية من الغاز سيزداد 33% بحلول 2032.
وأضاف سموه على هامش توقيع عقود المرحلة الثانية من مشروع "حقل الجافورة" والمرحلة الثالثة من مشروع "توسعة شبكة الغاز الرئيسية": "لن يهزمنا أحد في عملية تقليل كلفة الطاقة بكل أشكالها".
وقال وزير الطاقة: "أكرر بثقة أكبر.. من لم يشارك في شراء أسهم أرامكو سيندم".
وأضاف سموه على هامش توقيع عقود المرحلة الثانية من مشروع "حقل الجافورة" والمرحلة الثالثة من مشروع "توسعة شبكة الغاز الرئيسية": "لن يهزمنا أحد في عملية تقليل كلفة الطاقة بكل أشكالها".
ربط المشروع بـ40 منشأةأشار سموه إلى أن الطاقة الحالية لشبكة الغاز الرئيسية تبلغ حوالي 4 آلاف كيلو متر، فيما سيتم ربط المشروع بـ 40 منشأة تشمل محطات الكهرباء وتحلية المياة ومصانع ومعامل إنتاج البتروكيماويات.
وقال وزير الطاقة: "أكرر بثقة أكبر.. من لم يشارك في شراء أسهم أرامكو سيندم".