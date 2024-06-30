شكرا لقرائتكم خبر عن «الأبحاث والإعلام« توقع عقدا مع شركة تجارية بقيمة 240 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام عقدا مع شركة تجارية نشاطها الدعاية والإعلان والعلاقات العامة.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن العقد يتضمن: تقديم خدمات إعلامية وإنتاج محتوى دولي متعدد اللغات والمنصات وخدمات استشارية.
وأضافت أن العقد يقدر بنحو 240 مليون ريال، فيما وقع العقد بين شركة توق للعلاقات العامة إحدى الشركات التابعة للمجموعة وشركة تجارية نشاطها الدعاية والإعلان والعلاقات العامة لتقدم خدمات لمحتوى منصات مرئية.
وأشارت إلى أن مدة العقد 3 سنوات، ومن المتوقع أن يظهر الأثر المالي للعقد في القوائم المالية ابتداء من الربع الثاني من عام 2024م.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن العقد يتضمن: تقديم خدمات إعلامية وإنتاج محتوى دولي متعدد اللغات والمنصات وخدمات استشارية.
وأضافت أن العقد يقدر بنحو 240 مليون ريال، فيما وقع العقد بين شركة توق للعلاقات العامة إحدى الشركات التابعة للمجموعة وشركة تجارية نشاطها الدعاية والإعلان والعلاقات العامة لتقدم خدمات لمحتوى منصات مرئية.
وأشارت إلى أن مدة العقد 3 سنوات، ومن المتوقع أن يظهر الأثر المالي للعقد في القوائم المالية ابتداء من الربع الثاني من عام 2024م.