شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الذهبية خلال شهر يونيو.. 8 شركات ترتفع بنسبة تفوق 20% والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت 8 شركات بالبورصة المصرية، بنسبة تفوق 20% خلال جلسات شهر يونيو الماضي، مدفوعة بتحقيق نتائج أعمال قوية، ومضاربات على الأسهم لتحقيق عائد مرتفع قصير الأجل، وضمت قائمة الأسهم الذهبية لشهر يونيو:

1- جهينة للصناعات الغذائية بنسبة 21.34% ليصل إلى مستوى 19.390 جنيه.

2- الشرقية الوطنية للأمن الغذائي بنسبة 21.90% ليصل إلى مستوى 2.560 جنيه.

3- جي بي كوربوريشن بنسبة 26.09% ليصل إلى مستوى 14.210 جنيه.

4- مجموعة أي أف جي القابضة بنسبة 27.92% ليصل إلى مستوى 19.700 جنيه.

5- مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري بنسبة 29.90% ليصل إلى مستوى 3.780 جنيه.

6- رواد السياحة-الرواد بنسبة 37.82% ليصل إلى مستوى 36.600 جنيه.

7- المالية والصناعية المصرية بنسبة 45.43% ليصل إلى مستوى 111.820 جنيه.

8- الحديد والصلب المصرية بنسبة 47.43% ليصل إلى مستوى 22.630 جنيه.

البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.

ويساهم الطرح بالبورصة، في توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقى لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.