شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن البنك السعودي الفرنسي (بي إس إف) فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة البنك لدورته القادمة ومدتها ثلاث سنوات ميلادية والتي تبدأ بتاريخ 2025/01/01م وتنتهي في 2027/12/31م.
وقال البنك في بيان على تداول: إن متطلبات الترشّح تتضمن وجود طلب كتابي موقع من المرشح يعلن فيه عن رغبته بالترشح لعضوية المجلس حسب النموذج المرفق وملحقاته.
وأضاف أن المتطلبات تشمل: تعريف بالمرشح يحتوي سيرته الذاتية ومؤهلاته وخبرته في مجال أعمال البنوك (إن وجدت).
وتتضمن المتطلبات: إرفاق صورة من جواز السفر والهوية الوطنية وسجل الأسرة للسعوديين أو صورة من جواز السفر وهوية مقيم وسجل الأسرة لغير السعوديين.
وتشمل المتطلبات: تعبئة نموذج الملاءمة الصادر من البنك المركزي السعودي وإرفاقه مع طلب الترشيح، على أن يرسل النموذج بصيغة WORD و PDF بالإضافة إلى إرسال الأصل بالبريد.
ومن ضمن المتطلبات: تعبئة نموذج (3) السيرة الذاتية للمرشح لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) وإرفاقه مع طلب الترشيح، على أن يرسل النموذج بصيغة WORD و PDF بالإضافة إلى إرسال الأصل بالبريد.
وتتضمن المتطلبات: أي معلومات أو مستندات إضافية أخرى قد يطلبها البنك أو الجهات التنظيمية لاحقاً.
وقال البنك في بيان على تداول: إن متطلبات الترشّح تتضمن وجود طلب كتابي موقع من المرشح يعلن فيه عن رغبته بالترشح لعضوية المجلس حسب النموذج المرفق وملحقاته.
وأضاف أن المتطلبات تشمل: تعريف بالمرشح يحتوي سيرته الذاتية ومؤهلاته وخبرته في مجال أعمال البنوك (إن وجدت).
وتتضمن المتطلبات: إرفاق صورة من جواز السفر والهوية الوطنية وسجل الأسرة للسعوديين أو صورة من جواز السفر وهوية مقيم وسجل الأسرة لغير السعوديين.
وتشمل المتطلبات: تعبئة نموذج الملاءمة الصادر من البنك المركزي السعودي وإرفاقه مع طلب الترشيح، على أن يرسل النموذج بصيغة WORD و PDF بالإضافة إلى إرسال الأصل بالبريد.
ومن ضمن المتطلبات: تعبئة نموذج (3) السيرة الذاتية للمرشح لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) وإرفاقه مع طلب الترشيح، على أن يرسل النموذج بصيغة WORD و PDF بالإضافة إلى إرسال الأصل بالبريد.
وتتضمن المتطلبات: أي معلومات أو مستندات إضافية أخرى قد يطلبها البنك أو الجهات التنظيمية لاحقاً.