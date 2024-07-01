شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع أرباح على مالكي وحدات صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة البلاد المالية توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية عن شهر يونيو 2024م.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات ستكون بنهاية يوم الأربعاء بتاريخ 27/12/1445هـ الموافق 03/07/2024م.
وأضافت أن إجمالي الأرباح الموزعة 81,679 ريال، فيما تبلغ عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 10,300,000 وحدة.
وأشارت إلى أن قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.008 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول 0.10%.
وأفادت بأن نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 1445-12-21 الموافق 2024-06-27.
ولفتت إلى أن أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 1445-12-27 الموافق 2024-07-03، بينما ستكون دفع التوزيعات 10 أيام.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات ستكون بنهاية يوم الأربعاء بتاريخ 27/12/1445هـ الموافق 03/07/2024م.
وأضافت أن إجمالي الأرباح الموزعة 81,679 ريال، فيما تبلغ عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 10,300,000 وحدة.
وأشارت إلى أن قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.008 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول 0.10%.
وأفادت بأن نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 1445-12-21 الموافق 2024-06-27.
ولفتت إلى أن أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 1445-12-27 الموافق 2024-07-03، بينما ستكون دفع التوزيعات 10 أيام.