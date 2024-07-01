شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة القاهرة تنظم منتدى الأعمال المصرى اليونانى لزيادة التبادل التجارى والان مع تفاصيل الخبر

نظّمت الغرفة التجارية للقاهرة برئاسة أيمن العشري منتدى الأعمال المصري اليوناني لدعم العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، حيث استقبل أيمن العشري اليوم رشاد مبجر رئيس الغرفة العربية اليونانية والوفد المرافق له، في حضور شريف يحيى نائب رئيس غرفة القاهرة وأشرف خضر أمين الصندوق المساعد للغرفة والدكتورة نجلاء النجار عضو مجلس إدارة الغرفة وعدد من رؤساء وأعضاء الشُعب التجارية ومنتسبي الغرفة في القطاعات المختلفة.

وأكّد أيمن العشري على العلاقات المتميزة بين مصر واليونان والتي نتطلع من خلالها إلى فتح آفاق جديدة لزيادة حجم التعاون الاقتصادي بين البلدين في المجالات المختلفة، خاصة مع الدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية المصرية على رأسها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي للاستثمار والمستثمرين.

وأشار "العشري" إلى أن منتدى الأعمال المشترك اليوم يعتبر فرصة لدعم العلاقات الاقتصادية الثنائية من خلال السعي لتحقيق أكبر استفادة من قدراتنا وإمكانياتنا المشتركة للوصول لأهدافنا التي نرغب في تحقيقها سويًا على الصعيد الاقتصادي.



وأكّد "العشري" أن الغرفة التجارية للقاهرة تتضمن كافة الأنشطة الاستثمارية والتجارية والصناعية والخدمية وبها أكثر من 630 ألف منتسب في هذه القطاعات نستطيع من خلالها فتح آفاق تعاون جديدة تدعم اقتصاد البلدين ، وأن اللقاءات الثنائية التي تضمنها هذا المنتدى سيكون لها عامل ايجابى كبير على زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري المشترك خاصة في ظل مرحلة التطوير و التنمية التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة والمشروعات الكبيرة التي وفرت فرص عمل في مختلف القطاعات يستطيع الجانب اليوناني الاستفادة منها ، كما أن لدينا سلعًا يمكن للسوق اليوناني الاستفادة منها في ظل دعم الدولة المصرية لزيادة صادراتنا إلي الأسواق الخارجية المختلفة ، مشيرًا إلى أن هذا المنتدى يمثل خطوة هامة لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية ومجالات التعاون بين البلدين ، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر واليونان حوالى 1.93 مليار يورو عام 2023.

وأكّد رشاد مبجر رئيس الغرفة العربية اليونانية على أن هناك علاقات تاريخية تربط بين مصر واليونان وهذا داعم بقوة على الصعيد الاقتصادي وهناك شركات يونانية متعددة تستثمر في مصر في القطاعات المختلفة.

وأشار رئيس الغرفة العربية اليونانية إلى أن هناك علاقات كبيرة وقوية مع غرفة القاهرة التجارية وأن هذا المنتدى يعتبر انطلاقة جديدة بين مصر واليونان على المستويين التجاري والاستثماري ، ومتوقع أن تكون هناك نتائج إيجابية بعد منتدى الأعمال الذي نظمته غرفة القاهرة بما يؤدي إلى زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري المشترك ، مشيدًا بدور أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة في دعم زيادة العلاقات الاقتصادية المشترك وتسهيل الأمور بين الشركات في الجانبين من أجل زيادة العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية المشتركة.