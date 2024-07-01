شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نصائح للاستخدام الأمثل لفرن الكهربا تخفض الفاتورة ومدة تخفيف الأحمال.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

يقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بالتعاون مع ”الخليج 365”، بعض النصائح للتوقف عن بعض النصائح للاستخدام الأمثل للفرن الكهربائي حال عدم القدرة على الاستغناء عنه والتي تساعد المواطنين على خفض قيمة فاتورة الاستهلاك علاوة على مساعدة الدولة في تجاوز أزمة تخفيف الأحمال فى ظل الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة والتى قد تساهم فى تقليل عدد ساعات تخفيف الأحمال، وذلك بعنوان "خليك ايجابي..رشد استهلاكك وساعد فى تقليل مدة تخفيف الاحمال ".

وفيما يلي طرق الاستخدام الأمثل للفرن الكهربائى لترشيد الاستهلاك:

1-إذابة الطعام قبل وضعه بالفرن.

2- يفضل استخدام الأواني المصنعة من الزجاج أو البورسيلين.

3-تجنب فتح الفرن أكثر من مرة للاطمئنان على الطعام؛ لأن ذلك يخفض درجة الحرارة، ويتطلب طاقة أكبر.

4- بعد الانتهاء من استخدام الفرن انزع فيشة الكهرباء.