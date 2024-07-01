شكرا لقرائتكم خبر عن محمود محيى الدين: تغيرات المناخ أثرت سلبا على الإنتاجية الزراعية وتدهور الأراضى والان مع تفاصيل الخبر

‬ أكد الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030، أن هناك ارتباطاً متبادلا بين المجالات الخاصة بالمياه والأرض والزراعة، والجديد هو حماية هذه المجالات من الاعتداء عليها والحفاظ على مساراتها المستدامة.

وأكد محيي الدين، أن العمل على حماية هذه المجالات يتطلب تمويلاً ضخماً والاستفادة من التكنولوجيا، مشيرا إلى أن التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة وكافة المنظمات المعنية تؤكد أن الغذاء في خطر وأن تغيرات المناخ أثرت سلبا على الانتاجية الزراعية وساهمت في تدهور الأراضي الزراعية ونقص المياه.

وجاء ذلك خلال لقاء بالغرفة الأمريكية التجارية بالقاهرة، منذ قليل برئاسة طارق توفيق، وبحضور أعضاء الغرفة ولفيف من الشركات والمسؤلين .

أضاف الدكتور محمود محيي الدين أن هناك مشكلة في توفير التمويل اللازم، فما هو متاح من تمويل للعمل المناخي في النظم الزراعية والغذائية لا يتجاوز نصيبه 4٪؜ من إجمالي التمويل المتاح للتغير المناخي، كما أن هناك تراجعاً في التمويل التنموي المرتبط بالتغير المناخي وتأثيره في المجال الزراعي بما يتجاوز 10٪؜ في السنوات الأخيرة.

وأشار محيي الدين إلى أن إهمال القطاع الزراعي والاستثمار به يؤثر سلبا على التغير المناخي، لافتا إلى أن القطاع الزراعي مسئول عن 21٪؜ من الانبعاثات الضارة الممثلة في ثاني أكسيد الكربون، ومسئول عن 52٪؜ من الانبعاثات الضارة المرتبطة بالميثان و80٪؜ من اجمالي انبعاثات أكسيد النيتروز، لافتا إلى أن الاهتمام بقطاع الزراعة من شأنه أن يحسن من الجهد الدولي لمكافحة التغير المناخي