شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة: مصر تستقبل 7.069 مليون سائح بالنصف الأول من 2024.. و6.6 مليار دولار إيرادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة السياحة والآثار بيانا ذكرت فيه أنه فى إطار متابعته المستمرة والدورية لمؤشرات وأرقام الحركة السياحية الوافدة لمصر من الأسواق السياحية المستهدفة وهو ما يأتى فى ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسياحة فى مصر، تلقى، اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، تقريراً مفصلاً عن حجم الحركة السياحية التى شهدتها المقاصد السياحية المصرية خلال النصف الأول من العام الجارى (يناير وحتى يونيو 2024)، ومقارنتها بذات الفترة من عام الذروة 2010، والعام الماضى 2023 الذى حقق الرقم القياسى فى تاريخ السياحة فى مصر.

وقد استعرض التقرير إجمالى أعداد كل من السائحين الوافدين لمصر والليالى والإيرادات السياحية التى تحققت خلال هذه الفترة من العام الجاري(2024)، حيث شهدت كل منها نمواً عن مثيلتها من ذات الفترة من العام السابق (2023) والذى يعتبر عاماً قياسياً شهد أعلى معدل للحركة فى تاريخ السياحة فى مصر، وكذلك عن مثيلتها من عام 2010 الذى يعتبر عام الذروة السياحية، لتكون بذلك قد حققت أرقاماً قياسية ستتجاوز المستويات القياسية السابقة.

فقد بلغ إجمالى أعداد السائحين الوافدين لمصر خلال النصف الأول من العام الجارى 7.069 مليون سائح وهو ما يماثل تقريباً الرقم القياسى التاريخى الذى حققته السياحة فى مصر فى أعداد السائحين الوافدين خلال نفس الفترة من عام 2023 والتى بلغت 7.062 مليون سائح، وهو ما يعد نمواً أيضاً عن عام 2010 الذى بلغت أعداد السائحين خلاله 6.9 مليون سائح.

كما شهدت أيضاً أعداد الليالى السياحية نمواً خلال هذه الفترة من العام الجارى حيث بلغت 70.2 مليون ليلة سياحية لتتجاوز بذلك المستويات القياسية السابقة، مقارنة ب 67.6 ليلة سياحية خلال ذات الفترة من عام 2023 و 65.7 ليلة سياحية خلال عام 2010، مما إنعكس أيضاً بالإيجاب على النسب التقديرية للإيرادات السياحية لنفس الفترة محققة بذلك مبلغ 6.6 مليار دولار، مقارنة بمبلغ 6.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، ومبلغ 5.6 مليار دولار خلال ذات الفترة من عام 2010.

ويأتى ذلك فى ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسياحة فى مصر التى ترتكز على تحسين جانب العرض بالمقصد السياحى المصري، من خلال زيادة أعداد كل من مقاعد الطيران الوافدة لمصر والغرف الفندقية بها بما يساهم فى استيعاب الأعداد السياحية المستهدفة وتحسين التجربة السياحية بها لتحقيق مستهدفات الصناعة وصولاً إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.

جدير بالذكر أن عام 2023 كان قد شهد أعلى معدل فى الحركة السياحية الوافدة فى تاريخ السياحة فى مصر، محققاً رقماً قياسياً فى أعداد السائحين الوافدين والذى بلغ 14.906 مليون سائح وهو أعلى معدل للحركة فى تاريخ السياحة فى مصر، حيث حقق عام 2010 وهو عام الذروة 14.731 مليون سائح.