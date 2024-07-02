«حصانة» تتفاهم مع «كنان» لتطوير مشروع عقاري في الرياض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركة «حصانة» الاستثمارية مذكرة تفاهم مع شركة كنان الدولية للتطوير العقاري بهدف إبرام شراكة للاستثمار في مشروع تطوير عقاري مبتكر متعدد الاستخدامات.

وسيشمل المشروع مساحات سكنية وتعليمية ومرافق للرعاية الصحية والترفيه والتجزئة مع مساحات مكتبية، وغيرها من المرافق العصرية ووسائل الراحة.

تم تصميم هذا المجتمع السكني الشامل بمعايير عالمية تلبي المتطلبات المتغيرة لمختلف أنماط العيش العصري في المملكة العربية السعودية.

ويقع المشروع في حي الرمال شمال الرياض ويمتد على مساحة مليوني متر مربع. وصمم ليضم ما يصل إلى 9,000 وحدة سكنية حديثة، وسيحتوي أيضا على مساحة للمباني التجارية (المكاتب/ متاجر التجزئة) بمساحة 222,000 متر مربع.

وتهدف هذه المبادرة إلى تلبية الطلب المتزايد على المشاريع السكنية عالية الجودة في الرياض، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 لتوفير مجتمعات سكنية راقية للعائلات السعودية.

ووقع مذكرة التفاهم كل من الرئيس التنفيذي لشركة «حصانة» سعد الفضلي، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة كنان نضال جمجوم.

وقال الفضلي: «يتماشى هذا التعاون مع مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030، كما تعد أيضا خطوة مهمة لدفع مسيرة التنمية العمرانية في الرياض. ويأتي هذا الاستثمار في إطار رسالة حصانة للاستثمار في مختلف فئات الأصول على المدى البعيد، بما في ذلك الاستثمار في المشاريع العقارية عالية الجودة بالشراكة مع المطورين المتمرسين والاستفادة من خبراتهم الفريدة. ويسعدنا المساهمة في عملية التحول المستمرة في المشهد العمراني في المملكة وبناء مستقبل آمن ومستدام ماليا لجميع الأجيال السعودية القادمة».