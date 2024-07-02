MantaRay SON تبني حلول للمرة الأولى على شبكة stc للهاتف المتنقل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عملت مجموعة stc على تمكين نظام عمليات تقنية في شبكتها باستخدام حلول الذكاء الاصطناعي المدعوم من شبكة MantaRay ذاتية التنظيم (SON) من نوكيا، وهو نظام عمليات مدعوم بحلول الذكاء الاصطناعي الذي يعمل على أتمتة وتحسين شبكات الاتصالات المتنقلة.

وأوضحت المجموعة في بيان أمس، أنه تم تبني حلول MantaRay SON للمرة الأولى على «شبكة stc للهاتف المتنقل»، مما مكن من تقديم تجربة عميل استثنائية خلال تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي لأكثر من مليون ونصف خلال حج هذا العام.

وتعد هذه العملية من أوائل طرق التعاون التقني الناجح، لتمكين حلول شركاء stc حول العالم من استخدام التقنيات الحديثة والمتطورة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، لدعم شبكة الاتصالات المتنقلة، إذ قامت المجموعة بتطوير خوارزمية مخصصة لموسم الحج مع نوكيا، مما يسمح بتحسين الشبكة الاتصالات المتنقلة في فترات زمنية لا تزيد مدتها على 15 دقيقة.

وتعد MantaRay SON من نوكيا منصة رائدة في مجال تمكين حلول الذكاء الاصطناعي ذاتية التكوين، التي تسهم في أتمتة شبكات الاتصالات وتحسين أدائها، إذ تقدم هذه المنصة وحدات تقنية يمكن بناؤها ونشرها لتطبيقات برمجية محددة لمواجهة التحديات التشغيلية.

وشهدت شبكة stc تحسينات استثنائية نتيجة لتمكين نظام MantaRay SON لحلول الذكاء الاصطناعي، وتمت معالجة أكثر من 10 آلاف إجراء في الساعة أثناء تشغيل شبكات الاتصالات، مما يشير إلى زيادة ملحوظة في معدل الاستخدام بنسبة 30% تقريبا، و10% من متوسط التحسن في البيانات المستخدمة.

وأسهم هذا التعاون الناجح في التقليل من التدخل البشري وتحسين جودة الشبكة، وتمهيد الطريق لانتشار مستقبل الذكاء الاصطناعي في البنية التحتية للشبكات الاتصالات.

كما يعد هذا التقدم التقني الضخم في مجال الذكاء الاصطناعي لحلول توسعة الشبكات اللاسلكية من مساهمات مجموعة stc في تمكين مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، الذي يعد جزءا لا يتجزأ من رؤية المملكة 2030.

ويقدم هذا التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي مجموعة واسعة من الحلول التقنية التي تدعم التحول الرقمي والنمو المستدام، بما في ذلك برامج كفاءة الطاقة، التي بدورها أدت إلى تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 13% عبر شبكات 4G و5G في 2023، وبحلول 2025 ستقوم خدمات وحلول الذكاء الاصطناعي لمجموعة stc بتغطية أكثر من 200 نظام، الذي يسهم بتوفير ما يقرب من 2 مليون ريال سنويا.