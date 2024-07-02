المملكة تشارك في أعمال الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شاركت المملكة ممثلة بهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في أعمال الندوة الدولية لمنظمي الاتصالات «GSR24» تحت عنوان «التنظيم من أجل التأثير» المنعقدة في مدينة كمبالا الأوغندية، التي تهدف إلى تعزيز الحوار في قطاع الاتصالات والتقنية بين المنظمين والمشرعين ومطوري السياسات والمسؤولين وأصحاب المصلحة، ويمثل منصة لتبادل المعرفة والخبرات بشأن أبزر القضايا والمستجدات التنظيمية الخاصة بقطاع الاتصالات ودراسة أفضل الممارسات التنظيمية المطبقة على المستوى الدولي.

ورأس وفد المملكة نائب محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية لقطاع التنظيم والمنافسة المهندس الرجراجي، للمشاركة في الاجتماعات المعنية بالرؤساء التنفيذيين للهيئات التنظيمية في دول العالم وجلسات حوارية رفيعة المستوى لتسليط الضوء على دور المملكة في إعادة تصور التنظيم لتحقيق تأثير اجتماعي واقتصادي إيجابي.

يذكر أن الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات تعدّ حدثا سنويا ينظمه «مكتب تنمية الاتصالات» في «الاتحاد الدولي للاتصالات»، حيث تستضيف رؤساء الهيئات الوطنية المنظمة لقطاع الاتصالات من الدول المتقدمة والنامية، وتجمع عددا من الخبراء المتخصصين من أكثر من 70 دولة، وصناع القرار، إلى جانب ممثلي الشركات الوطنية والعالمية لتعزيز تبادل الخبرات، ومشاركة التجارب الدولية بما يخدم القطاعات ذات العلاقة.