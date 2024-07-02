المملكة تشارك في أعمال الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات

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ورأس وفد المملكة نائب محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية لقطاع التنظيم والمنافسة المهندس الرجراجي، للمشاركة في الاجتماعات المعنية بالرؤساء التنفيذيين للهيئات التنظيمية في دول العالم وجلسات حوارية رفيعة المستوى لتسليط الضوء على دور المملكة في إعادة تصور التنظيم لتحقيق تأثير اجتماعي واقتصادي إيجابي.
يذكر أن الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات تعدّ حدثا سنويا ينظمه «مكتب تنمية الاتصالات» في «الاتحاد الدولي للاتصالات»، حيث تستضيف رؤساء الهيئات الوطنية المنظمة لقطاع الاتصالات من الدول المتقدمة والنامية، وتجمع عددا من الخبراء المتخصصين من أكثر من 70 دولة، وصناع القرار، إلى جانب ممثلي الشركات الوطنية والعالمية لتعزيز تبادل الخبرات، ومشاركة التجارب الدولية بما يخدم القطاعات ذات العلاقة.
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