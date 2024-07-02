الاقتصاد

صعود مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الثلاثاء

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القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتى

الثلاثاء، 02 يوليو 2024 10:38 ص

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 28062 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 34445 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 12130 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 6275 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 9118 نقطة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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