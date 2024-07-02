شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط تلتقي شباب الوزارة لمتابعة سير العمل ومناقشة مقترحاتهم للتطوير والان مع تفاصيل الخبر

التقت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مجموعة من شباب الوزارة، وذلك في إطار سلسة الاجتماعات الدورية التي تعقدها وزيرة التخطيط مع الشباب لمتابعة سير العمل ومناقشة آرائهم ومقترحاتهم التطويرية. حضر الاجتماع طارق عبد الخالق، مستشار الوزيرة للموارد البشرية.

وخلال اللقاء استمعت د. هالة السعيد إلى الشباب في مختلف الإدارات والجهات التابعة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وشددت على أهمية تكثيف البرامج التدريبة الموجهة للشباب العاملين بالوزارة من خلال توفير فرص متعددة لمختلف المجالات من أجل صقل خبراتهم تطوير إمكانياتهم.

كما أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية تمكين الشباب وفتح المجال للكفاءات منهم لتولي حجم أعمال أكبر، نظرًا للدور الكبير الذي تلعبه فئة الشباب في بناء وتنمية المجتمع، وهو ما يأتي في إطار الدفع بالتنمية الشاملة والمستدامة وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.



