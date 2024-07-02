شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط تشارك فى ورشة بناء القدرات بمجال الإحصاءات ضمن أنشطة البرنامج القُطرى لمصر والان مع تفاصيل الخبر

شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلا عنها هبة يوسف، مدير وحدة متابعة البرنامج القُطري، في ورشة العمل التدريبية لبناء القدرات فى مجال الإحصاءات المتعلقة بالبحث والتطوير والابتكار في إطار تفعيل أنشطة مشروع "مراجعة سياسات الابتكار الوطنية" ضمن البرنامج القطري لمصر بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

وأكدت هبة يوسف أهمية الورشة في تعزيز آليات جمع البيانات المتعلقة بإحصاءات البحث والتطوير والابتكار وفقاً لأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال وتعزيز الإطار المؤسسي الذي يتيح استخدام البيانات في صياغة السياسات.

كما أشارت هبة يوسف إلى مساهمة الورشة في تبادل الرؤى مع كافة الأطراف المعنية، بما يساهم في إدراج إحصاءات العلوم والتكنولوجيا والابتكار في مصر بقواعد بيانات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية مما يعزز من صنع السياسات القائمة على الأدلة ويساهم في تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية ذات الصلة.

يشار إلى أن الورشة استهدفت بناء قدرات المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار للتعرف على التجارب الدولية فيما يتعلق بالاستبيانات وآليات جمع البيانات المتعلقة بالبحث والتطوير والمؤشرات ذات الصلة، بمشاركة الجهات المعنية بتجميع واستخدام البيانات المتعلقة بالبحث والتطوير والابتكار متمثلة في الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الأكاديميين، ممثلي المراكز البحثية ونقاط اتصال المرصد بالجامعات.